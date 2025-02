Newcastle Arsenal in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Newcastle Arsenal in streaming gratis, gara valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa di Lega inglese, il secondo trofeo britannico dopo la più antica FA Cup.

All’andata Tonali e compagni sono riusciti a imporsi per 2-0 all’Emirates Stadium avvicinandosi così alla finalissima di Wembley contro la vincente di Liverpool-Tottenham in campo domani.

Newcastle Arsenal in streaming gratis? Quando si gioca e come vedere la sfida

La partita fra Newcastle e Arsenal si giocherà al St. James’ Park di Newcastle, mercoledì 5 febbraio 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 21.00.

La sfida Newcastle-Arsenal non sarà possibile seguirla in diretta in Italia. Infatti, i diritti televisivi della Coppa di Lega inglese (chiamata Carabao Cup per questioni di sponsor) non sono stati acquistati da nessun broadcaster per il mercato italiano.

Fino allo scorso anno, la seconda coppa nazionale britannica, insieme alla FA Cup, erano trasmesse entrambe da DAZN (clicca qui per abbonarti) che però ha deciso di non rinnovare l’accordo anche per questa stagione, dove la piattaforma streaming continua a trasmettere tutte le partite della Serie A, la Serie B, la Liga spagnola e, questa estate, la prima edizione del Mondiale per Club in modalità gratuita.