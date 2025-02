La UEFA lancia Take Care, un nuovo programma per salute e benessere

La UEFA ha annunciato nella giornata odierna il lancio di “Take Care”, un nuovo programma che sfrutterà il potere del calcio per promuovere e sostenere stili di vita più sani e abitudini positive, in particolare tra bambini e giovani in tutta Europa. Take Care fornirà alle federazioni nazionali, alle leghe, ai club, agli stakeholder del calcio e alle scuole una serie di strumenti per ispirare tutti a fare scelte di vita più salutari, incoraggiando a loro volta gli altri a fare lo stesso.

«Nel mondo frenetico di oggi, il nostro benessere fisico e mentale affronta numerose sfide e rischi quotidiani, che possono avere un impatto dannoso su di noi e su chi ci circonda. Il calcio può fungere da antidoto, offrendo un modo unico per ristabilire l’equilibrio dentro e fuori dal campo, promuovendo e incentivando stili di vita più sani. La UEFA crede nel potere e nella responsabilità del calcio di informare e sensibilizzare, e il programma Take Care è un elemento chiave di questa missione», ha commentato Michele Uva, direttore UEFA per la sostenibilità sociale e ambientale.

Il programma sarà composto da sei moduli che affronteranno aree fondamentali e interconnesse della vita quotidiana. Ogni modulo includerà: un documento scientifico con informazioni approfondite sul tema, poster informativi, un podcast, un documentario e una sessione educativa rivolta a figure chiave come genitori, insegnanti, allenatori e personale calcistico. I moduli saranno rilasciati nel corso del 2025 e ogni documento scientifico è stato sviluppato da esperti del settore.

I temi di Take Care saranno i seguenti:

Attività fisica – Lo sport, e il calcio in particolare, può avere un impatto positivo sulla salute. Comprendere i benefici dell’esercizio fisico regolare è essenziale per raggiungere uno stile di vita sano.

– Lo sport, e il calcio in particolare, può avere un impatto positivo sulla salute. Comprendere i benefici dell’esercizio fisico regolare è essenziale per raggiungere uno stile di vita sano. Nutrizione – Fare scelte migliori può aumentare i livelli di energia, migliorare l’umore e favorire il benessere generale. Sensibilizzare sull’importanza di una corretta alimentazione può migliorare le prestazioni atletiche e instillare abitudini salutari.

– Fare scelte migliori può aumentare i livelli di energia, migliorare l’umore e favorire il benessere generale. Sensibilizzare sull’importanza di una corretta alimentazione può migliorare le prestazioni atletiche e instillare abitudini salutari. Salute mentale – La salute mentale è tanto importante quanto quella fisica ed è strettamente legata alle scelte quotidiane, come il movimento, l’alimentazione e la gestione dello stress. Pressioni legate alla performance, aspettative sociali e influenza dei pari possono pesare molto su bambini e giovani. Disporre degli strumenti giusti può aiutarli ad affrontare queste fasi cruciali della vita.

– La salute mentale è tanto importante quanto quella fisica ed è strettamente legata alle scelte quotidiane, come il movimento, l’alimentazione e la gestione dello stress. Pressioni legate alla performance, aspettative sociali e influenza dei pari possono pesare molto su bambini e giovani. Disporre degli strumenti giusti può aiutarli ad affrontare queste fasi cruciali della vita. Dipendenza digitale – In un’epoca di dipendenza digitale, trovare un equilibrio tra interazione online e esperienze reali è fondamentale per le relazioni sociali e il benessere generale.

– In un’epoca di dipendenza digitale, trovare un equilibrio tra interazione online e esperienze reali è fondamentale per le relazioni sociali e il benessere generale. Consapevolezza sulle sostanze – L’abuso di sostanze danneggia la salute fisica e mentale, influisce sul rendimento scolastico e può compromettere le relazioni interpersonali. Comprendere questi rischi aiuta le persone a fare scelte più consapevoli.

– L’abuso di sostanze danneggia la salute fisica e mentale, influisce sul rendimento scolastico e può compromettere le relazioni interpersonali. Comprendere questi rischi aiuta le persone a fare scelte più consapevoli. Sicurezza stradale – La sicurezza stradale è una responsabilità di tutti coloro che utilizzano le strade e una maggiore consapevolezza del rischio può contribuire a creare un ambiente più sicuro per tutti.

La UEFA ha dato vita al programma Take Care perché crede nel potere del calcio di fare la differenza nelle comunità, guidando le persone verso scelte di vita più sane e sensibilizzando sui rischi che minacciano il loro benessere fisico e mentale. Take Care è stato sviluppato come parte della Politica per la Salute e il Benessere della UEFA, uno degli 11 pilastri della “Strategia di Sostenibilità del Calcio 2030”.