Serie A, il mercato 24/25 delle big a bilancio: Milan unica in negativo

Il calciomercato ha avuto un impatto positivo per quasi 230 milioni di euro sui conti delle big di Serie A nella stagione 2024/25. E’ quanto emerge dall’analisi complessiva di Calcio e Finanza, che tiene in considerazione le operazioni portate a termine dalle società durante la sessione estiva e durante quella invernale e il loro effetto sull’esercizio in corso.

Quanto ha speso la Serie A sul mercato? L’effetto sui conti delle big

Prima di addentrarci nei numeri e nelle specificità di ogni club, va ricordato che abbiamo provato a simulare l’effetto degli affari estivi e invernali sul conto economico delle società:

da un lato, maggiori costi tra ammortamenti, prestiti e stipendi

Dall’altro, minori costi tra risparmio su ammortamenti, prestiti e stipendi ed eventuali plusvalenze

Per farlo, abbiamo utilizzato i dati contenuti nei comunicati ufficiali dei club coinvolti nelle varie trattative e le indiscrezioni su valori e stipendi riportati dai principali organi di informazione. I dati legati al calciomercato estivo – che qui si trovano solamente nella forma di saldo complessivo – potrebbero differire in parte da quelli pubblicati a settembre, dal momento in cui con la pubblicazione dei bilanci delle società siamo stati in grado di aggiustare le cifre stimate con quelle ufficiali.

Tutti i conti, per semplicità di calcolo, simulano l’impatto considerando l’arrivo a inizio luglio (per l’estate) o la mezza stagione (per i calciatori acquistati a gennaio), a prescindere dalla data di arrivo o cessione dei calciatori all’interno della finestra di mercato invernale. I giocatori che non hanno impatto sul bilancio (per esempio quelli che erano già in prestito e sono stati nuovamente ceduti a titolo temporaneo a un’altra squadra) non sono stati considerati.

Non rientrano nel conteggio neanche le percentuali sulle rivendite e le commissioni per gli agenti. Questi dati sono disponibili ufficialmente (o come indiscrezioni) solamente per le società più importanti – l’ultimo è l’esempio di Daniel Maldini, ma accadde anche con Michele Di Gregorio in estate – e il rischio sarebbe quello di un confronto troppo carente.

Quanto ha speso la Serie A sul mercato? Juve al top per effetto positivo

Andando quindi a osservare i numeri, possiamo vedere come la Juventus – pur a fronte di investimenti importanti, soprattutto in estate – sia il club che ha fatto registrare il saldo positivo complessivo maggiore sul mercato dei trasferimenti: +66,1 milioni di euro. Il lavoro, dopo il pesante rosso della stagione 2023/24, va nella direzione di ridurre i costi e aumentare i ricavi, soprattutto grazie alla nuova Champions League.

Al secondo posto si trova invece l’Atalanta. Anche la Dea ha cambiato tanto tra estate e inverno, ma ha fatto comunque registrare un mercato a impatto positivo per 49,4 milioni di euro. Pesa in particolar modo la cessione di Koopmeiners in questo senso, con un effetto positivo da 49 milioni di euro sui conti: senza questa operazione il mercato sarebbe stato di fatto in equilibrio.

Il podio è chiuso poi dalla Fiorentina, che ha fatto registrare un impatto complessivo positivo per 46,7 milioni di euro. Infine, sulla stessa linea – effetto positivo per oltre 40 milioni di euro – si trova la Roma, il club che spacca in due la classifica tra le prime quattro e le società che hanno fatto registrare effetti più moderati o addirittura in negativo.

Quanto ha speso la Serie A sul mercato? Saldo negativo per il Milan

Tra queste c’è il Napoli. I partenopei partivano da un impatto negativo per oltre 52 milioni di euro in estate a seguito del mercato voluto dal tecnico Antonio Conte. Tuttavia, la plusvalenza legata alla cessione di Khvicha Kvaratskhelia al PSG a gennaio ha consentito di fatto al patron Aurelio De Laurentiis di alleviare il peso della campagna acquisti, chiudendo nel complesso in positivo addirittura di oltre 16 milioni di euro e con una qualificazione alla prossima Champions League (e relativi incassi) ormai garantita. E non va dimenticata l’eventuale cessione di Osimhen, che potrebbe spostare l’asticella ancora di più verso l’alto.

Effetto sempre positivo, ma un po’ più ridotto, anche per la Lazio: +14,5 milioni di euro per il club di Claudio Lotito, che in estate ha cambiato molto, dicendo addio a calciatori pesanti (sia come status, che a livello economico). Segue l’Inter, il cui effetto positivo per 9,7 milioni di euro è legato alle poche operazioni in entrata e in uscita effettuate tra estate e inverno. I nerazzurri sono quelli che hanno cambiato meno, considerando soprattutto che gli innesti di Zielinski e Taremi erano già noti ben prima del via della sessione estiva.

La classifica è chiusa dal Milan, unica delle big di Serie A ad avere fatto registrare un saldo complessivo negativo tra le due campagne acquisti: -14,2 milioni di euro in totale. Questo significa che il mercato ha avuto un peso sul conto economico del club rossonero, che per cercare di recuperare terreno nella corsa al quarto posto (l’ultimo valido per l’accesso alla prossima Champions League, in attesa di capire se la Serie A potrà contare sul quinto anche quest’anno) ha di fatto “sconfessato” la sessione estiva.

Il Milan ha venduto Alvaro Morata per fare spazio a Santiago Gimenez, nella speranza che il messicano garantisca i gol che sono mancati con lo spagnolo. E’ stato poi acquistato (seppur in prestito) il terzino del Manchester City Kyle Walker, dopo che la prima metà di stagione di Emerson Royal non ha decisamente convinto, e a più riprese ci sono state voci su un possibile addio di Strahinja Pavlovic, che ora sembra però avere guadagnato nuova considerazione all’interno della rosa.