Inter, manifestazioni di interesse a Oaktree per una quota del club nerazzurro

Mentre l’Inter di Simone Inzaghi, dopo il pareggio in extremis nel derby contro il Milan, sta preparando il primo dei due impegni ravvicinati con la Fiorentina, arrivano importanti indiscrezioni su potenziali sviluppi relativi al controllo del club, saldamente e pienamente nelle mani del fondo statunitense Oaktree.

Come riporta l’edizione odierna de Il Sole 24 Ore, nelle ultime settimane sulle scrivanie dei dirigenti del fondo, che ha escusso il pegno posto sulla società nerazzurra da Steven Zhang, sono arrivate alcune manifestazioni d’interesse per una quota azionaria del club nerazzurro. Si tratta, di alcuni investitori esteri che si sono fatti avanti per valutare l’acquisto di una quota di minoranza.

Nonostante una cessione di una quota di minoranza non sia una ipotesi da scartare a priori, queste manifestazioni di interesse sono arrivate senza alcuna sollecitazione sul mercato da parte di Oaktree stessa e, al momento, non sono state avviate trattative concrete.

Manifestazioni di interesse che però testimoniano come l’Inter sia presa seriamente in considerazione da investitori internazionali anche grazie alla strategia di risanamento messa in campo da Oaktree, che era già iniziata negli ultimi anni anche con gli Zhang, ma su cui gravavano gli interessi del finanziamento garantito proprio dal fondo USA.

In conclusione, l’ipotesi di poter finalmente risolvere la questione nuovo stadio, con San Siro che è ormai assolutamente il piano A dei nerazzurri (in attesa di conoscere ufficialmente la situazione in merito all’area Cabassi di Rozzano con una esclusiva in favore del club che era in scadenza per fine gennaio). Un nuovo impianto, anche se in condivisione con il Milan, permetterebbe al club di vedere aumentare i propri ricavi da stadio e proprio per questo la situazione societaria dell’Inter è da tenere sotto osservazione, come testimoniano gli interessi recenti per una quota di minoranza del club.