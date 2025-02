Quanto ha speso l'Inter? Saldo e impatto a bilancio del mercato invernale

Quanto ha speso l’Inter sul mercato di gennaio? Il club nerazzurro ha concluso la finestra invernale dei trasferimenti con un numero molto ridotto di operazioni. In entrata, l’Inter ha messo a segno due colpi, uno solo già a disposizione di Inzaghi: il prestito Nicola Zalewski, laterale della Roma arrivato in prestito per sostituire (curiosamente) un acquisto del mercato di gennaio dello scorso anno, Tajon Buchanan. Il secondo affare riguarda invece il centrocampista Petar Sucic, acquistato dalla Dinamo Zagabria, ma che vestirà nerazzurro solamente a partire dall’estate.

Contestualmente la società nerazzurra ha portato a termine tre cessioni. Si tratta dei prestiti del difensore Palacios (andato al Monza) e appunto del laterale Buchanan (trasferitosi al Villarreal) e della cessione a titolo definitivo del portiere Radu, che ha lasciato i nerazzurri per il Venezia, dove ha firmato un contratto fino al termine della stagione.

Ma quale è stato l’impatto delle operazioni di mercato invernale sul bilancio 2024/25 dell’Inter? Abbiamo provato a simulare l’effetto sul conto economico (maggiori costi tra ammortamenti, costo prestiti e stipendi, risparmio su ammortamenti e stipendi ed eventuali plusvalenze) utilizzando i dati contenuti nei comunicati ufficiali dei club coinvolti nelle varie trattative e le indiscrezioni su valori e stipendi riportati dai principali organi di informazione.

Tutti i conti, per semplicità di calcolo, simulano l’impatto considerando mezza stagione, a prescindere dalla data di arrivo o cessione dei calciatori all’interno della finestra di mercato invernale. I giocatori che non hanno impatto sul bilancio (per esempio quelli che erano già in prestito e sono stati nuovamente ceduti a titolo temporaneo a un’altra squadra) non sono stati considerati.

Quanto ha speso l’Inter sul mercato di gennaio? Le operazioni in entrata

Come detto, le operazioni in entrata sono state due. La prima ha riguardato l’acquisto a titolo temporaneo del laterale Ncola Zalewski. Il calciatore – già decisivo nel derby contro il Milan – è arrivato in prestito per 600mila euro. La seconda è legata all’acquisto del centrocampista Petar Sucic, arrivato a titolo definitivo dalla Dinamo Zagabria, dove rimarrà in prestito fino al termine della stagione. Secondo le stime di Calcio e Finanza le operazioni in entrata, tra ammortamento del calciatore acquistato a titolo definitivo e stipendio lordo, più il prestito di Zalewski, dovrebbero tradursi in maggiori costi per poco più di 3 milioni di euro. Vediamo ora come questi maggiori costi dovrebbero essere stati compensati dalle operazioni in uscita.

Quanto ha speso l’Inter sul mercato di gennaio? Le operazioni in uscita

Per quanto riguarda invece le operazioni in uscita, come detto sono tre gli affari conclusi dall’Inter: due trasferimenti a titolo temporaneo, quello di Tomas Palacios al Monza e quello di Tajon Buchanan al Villarreal, e uno a titolo definitivo, Ionut Radu. Le tre operazioni consentono di mettere a referto un risparmio superiore alla spesa per gli affari in entrata

Le operazioni in uscita dovrebbero avere, secondo le stime di Calcio e Finanza, un impatto positivo per quasi 3,9 milioni di euro sul bilancio 2024/25. Per quanto riguarda la cessione di Radu non sono disponibili indiscrezioni sulle cifre, ma è probabile che il calciatore sia partito a zero e che l’Inter abbia deciso così di accettare una minusvalenza (o una svalutazione), compensandola con il mancato ammortamento per la seconda parte di stagione e il risparmio sullo stipendio.

Quanto ha speso l’Inter sul mercato di gennaio? Il saldo delle operazioni

Tra entrate e uscite, dunque, l’impatto sul bilancio 2024/25 del calciomercato invernale concluso dall’Inter dovrebbe tradursi secondo le stime in un impatto positivo per poco meno di 800mila euro. Considerando invece il solo saldo tra entrate e uscite per quanto riguarda i cartellini (solo le operazioni a titolo definitivo), la sessione di mercato per l’Inter vede un saldo negativo di 14 milioni di euro, sul quale pesa esclusivamente l’affare Sucic.