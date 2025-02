Quanto ha speso il Milan? Saldo e impatto a bilancio del mercato invernale

Quanto ha speso il Milan sul mercato di gennaio? Il club rossonero ha concluso la finestra invernale dei trasferimenti con diversi colpi in entrata e in uscita, definendo ben sei operazioni proprio all’ultimo giorno utile. Operazioni che cercheranno di porre rimedio a un mercato estivo che evidentemente non ha dato i risultati sperati, ma che lasciano ancora qualche perplessità soprattutto per alcuni ruoli, come ad esempio il centrocampo. In entrata, il Milan ha portato a termine due acquisti a titolo definitivo – Bondo dal Monza e Gimenez dal Feyenoord – e tre a titolo temporaneo: Walker dal Manchester City, Joao Felix dal Chelsea e Riccardo Sottil dalla Fiorentina.

Contestualmente, la società rossonera ha portato a termine sei cessioni, due a titolo definitivo e quattro a titolo temporaneo. Si tratta – per i primi due casi – del terzino Davide Calabria (al Bologna) e dell’attaccante argentino Luka Romero (al Cruz Azul). Per quanto riguarda invece i prestiti, sono usciti i centrocampisti Bennacer (Marsiglia) e Zeroli (Monza) e gli attaccanti Morata (Galatasaray) e Okafor (Napoli).

Ma quale è stato l’impatto delle operazioni di mercato invernale sul bilancio 2024/25 del Milan? Abbiamo provato a simulare l’effetto degli affari sul conto economico (maggiori costi tra ammortamenti, costo prestiti e stipendi, risparmio su ammortamenti e stipendi ed eventuali plusvalenze) utilizzando i dati contenuti nei comunicati ufficiali dei club coinvolti nelle varie trattative e le indiscrezioni su valori e stipendi riportati dai principali organi di informazione.

Tutti i conti, per semplicità di calcolo, simulano l’impatto considerando mezza stagione, a prescindere dalla data di arrivo o cessione dei calciatori all’interno della finestra di mercato invernale. I giocatori che non hanno impatto sul bilancio (per esempio quelli che erano già in prestito e sono stati nuovamente ceduti a titolo temporaneo a un’altra squadra, come nel caso di Marco Pellegrino per il Milan) non sono stati considerati.

Quanto ha speso il Milan sul mercato di gennaio? Le operazioni in entrata

Come detto, le operazioni in entrata sono state cinque in totale. Partendo dagli acquisti a titolo definitivo: il centrocampista Warren Bondo (dal Monza) e soprattutto l’attaccante Santiago Gimenez (dal Feyenoord). Ci sono poi gli arrivi in prestito: Kyle Walker (dal Manchester City), Joao Felix (dal Chelsea) e Riccardo Sottil (dalla Fiorentina). Per l’inglese e l’italiano sono previsti dei diritti di riscatto, mentre il portoghese non prevede un’opzione in favore dei rossoneri. Secondo le stime di Calcio e Finanza le operazioni in entrata, tra gli ammortamenti dei calciatori acquistati a titolo definitivo, i costi dei prestiti e tutti gli stipendi, dovrebbero tradursi in maggiori costi per poco meno di 23 milioni di euro. Vediamo ora come questi maggiori costi dovrebbero essere stati compensati dalle operazioni in uscita.

Quanto ha speso il Milan sul mercato di gennaio? Le operazioni in uscita

Per quanto riguarda invece le operazioni in uscita, come detto sono stati sei gli affari portati a termine. Due quelle a titolo definitivo, Davide Calabria al Bologna e Luka Romero al Cruz Azul, di rientro da un prestito. Poi ci sono state quattro cessioni in prestito, tre legate a calciatori di primo piano della rosa: il centrocampista Ismael Bennacer (al Marsiglia) e gli attaccanti Alvaro Morata (al Galatasaray) e Noah Okafor (al Napoli).

Per i primi due, è molto probabile che venga esercitato il diritto di riscatto, mentre sul terzo ci sono maggiori incognite. Si chiude poi con il prestito di Kevin Zeroli al Monza, nell’ambito dell’affare che ha portato Bondo in rossonero. Le operazioni in uscita dovrebbero avere, secondo le stime di Calcio e Finanza, un impatto positivo per quasi 22 milioni di euro sul bilancio 2024/25.

Quanto ha speso il Milan sul mercato di gennaio? Il saldo delle operazioni

Tra entrate e uscite, dunque, l’impatto sul bilancio 2024/25 del calciomercato invernale concluso dal Milan dovrebbe tradursi secondo le stime in un impatto negativo per poco più di 1 milione di euro. Considerando invece il solo saldo tra entrate e uscite per quanto riguarda i cartellini (solo le operazioni a titolo definitivo, senza considerare i costi e i ricavi dai prestiti), la sessione di mercato per il Milan vede un saldo negativo di 36,7 milioni di euro, dato spinto prevalentemente dall’operazione Gimenez.