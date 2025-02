Quanto ha speso la Roma? Saldo e impatto a bilancio del mercato invernale

Quanto ha speso la Roma sul mercato di gennaio? Il club giallorosso ha concluso la finestra invernale dei trasferimenti con alcuni aggiustamenti in entrata e in uscita, senza “botti” particolari, dicendo addio ad alcuni giocatori che hanno faticato a trovare spazio nella prima metà di stagione. Partendo dagli acquisti, la Roma ha portato a termine tre operazioni a titolo definitivo: Gollini dall’Atalanta, Rensch dall’Ajax e Salah-Eddine dal Twente. Si registrano inoltre due prestiti: Nelsson dal Galatasaray e Gourna-Douath dal Salisburgo.

Contestualmente, la società della famiglia Friedkin ha portato a termine cinque cessioni, di cui solamente una a titolo definitivo: il portiere Ryan, trasferitosi al Lens. Le altre operazioni sono tutte prestiti, e riguardano in particolare: Dahl (Benfica), Hermoso (Bayer Leverksusen), Zalewski (Inter) e Le Fee (Sunderland).

Ma quale è stato l’impatto delle operazioni di mercato invernale sul bilancio 2024/25 della Roma? Abbiamo provato a simulare l’effetto degli affari sul conto economico (maggiori costi tra ammortamenti, costo prestiti e stipendi, risparmio su ammortamenti e stipendi ed eventuali plusvalenze) utilizzando i dati contenuti nei comunicati ufficiali dei club coinvolti nelle varie trattative e le indiscrezioni su valori e stipendi riportati dai principali organi di informazione.

Tutti i conti, per semplicità di calcolo, simulano l’impatto considerando mezza stagione, a prescindere dalla data di arrivo o cessione dei calciatori all’interno della finestra di mercato invernale. I giocatori che non hanno impatto sul bilancio (per esempio quelli che erano già in prestito e sono stati nuovamente ceduti a titolo temporaneo a un’altra squadra) non sono stati considerati.

Quanto ha speso la Roma sul mercato di gennaio? Le operazioni in entrata

Come detto, le operazioni in entrata sono state cinque in totale. Partendo dagli acquisti a titolo definitivo, è arrivato per 800mila euro il portiere Pierluigi Gollini (dall’Atalanta). Investimenti più importanti sono stati fatti per i difensori Devyne Rensch (dall’Ajax) e Anass Salah-Eddine (Twente) rispettivamente per 5 e 8 milioni di euro secondo le indiscrezioni.

Il club giallorosso ha messo inoltre le mani su altri due giocatori in prestito. Il primo è il difensore Victor Nelsson, arrivato dal Galatasaray, mentre il secondo è il centrocampista Lucas Gourna-Douath, sbarcato nella capitale dal Salisburgo. Secondo le stime di Calcio e Finanza le operazioni in entrata, tra gli ammortamenti dei calciatori acquistati a titolo definitivo, i costi dei prestiti e tutti gli stipendi, dovrebbero tradursi in maggiori costi per poco meno di 6,8 milioni di euro. Vediamo ora come questi maggiori costi dovrebbero essere stati compensati dalle operazioni in uscita.

Quanto ha speso la Roma sul mercato di gennaio? Le operazioni in uscita

Per quanto riguarda invece le operazioni in uscita, come detto sono stati cinque anche in questo caso gli affari portati a termine. Il più pesante riguarda il prestito di Mario Hermoso, che ha fatto registrare un risparmio di oltre 3,2 milioni di euro sullo stipendio. Lascia definitivamente il portiere Mathew Ryan (andato al Lens) e si registrano altri tre prestiti, di cui due a titolo oneroso secondo indiscrezioni: Samuel Dahl (al Benfica), Nicola Zalewski (all’Inter) ed Enzo Le Fée (al Sunderland).

Le operazioni in uscita dovrebbero avere, secondo le stime di Calcio e Finanza, un impatto positivo per 9,5 milioni di euro sul bilancio 2024/25.

Quanto ha speso la Roma sul mercato di gennaio? Il saldo delle operazioni

Tra entrate e uscite, dunque, l’impatto sul bilancio 2024/25 del calciomercato invernale concluso dalla Roma dovrebbe tradursi secondo le stime in un impatto positivo per 2,7 milioni di euro. Considerando invece il solo saldo tra entrate e uscite per quanto riguarda i cartellini (solo le operazioni a titolo definitivo, senza considerare i costi e i ricavi dai prestiti), la sessione di mercato per il Napoli vede un saldo negativo di 13 milioni di euro.