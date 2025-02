San Siro, Sala: «Serve oltre un miliardo per lo stadio. Inter e Milan devono lavorare insieme»

Entro questo mese, come affermato in precedenza dal sindaco Giuseppe Sala, Inter e Milan presenteranno il piano economico-finanziario relativo al nuovo San Siro che dovrebbe sorgere accanto a quello attuale.

Un passo decisivo per la questione nuovo stadio a Milano e che darebbe il via all’iter per la vendita ai due club dell’impianto attuale, che sarebbe parzialmente abbattuto, e delle aree limitrofe che accoglierebbero in futuro la nuova struttura.

«La cosa buona è che Inter e Milan sono tornate ad essere insieme e non c’è altra via – ha commentato Sala in onda sulla radio nazionale Rtl 102.5 nel programma “Beppe Sala a tutto campo” –. Realizzare uno stadio costa più di un miliardo e le due proprietà se non lavorano assieme non si porta a casa».

«A questo punto me lo auguro di aver difeso il vecchio ma amato stadio San Siro, si sta andando verso un nuovo stadio che sarà costruito di fianco a San Siro, il quale sarà riconvertito in altro. Dobbiamo fare la cessione di San Siro e delle aree limitrofe speriamo entro l’estate», ha concluso il primo cittadino di Milano.

