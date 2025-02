Ferrari, ricavi in crescita del 12% nel 2024: bilancio in utile di 1,5 miliardi

Ferrari ha chiuso il 2024 con un utile netto di 1,526 miliardi di euro, in aumento del 21% rispetto al 2023. I ricavi per la società, il cui maggiore azionista è Exor (la holding degli Agnelli-Elkann azionista di maggioranza tra le altre anche della Juventus) e il cui presidente è John Elkann, sono stati pari a 6,677 miliardi di euro, in crescita del 12%. Le consegne di auto sono aumentate dell’1%, arrivando a 13.752 unit, con una crescita in tutte le aree geografiche, ad accezione della Cina (+Hong Kong e Taiwan), dove si è registrato un calo delle consegne del 22%. L’Ebit del 2024 è di 1,888 miliardi di euro (+17%), con margine al 28,3% (dal 27,1%).

L’utile per azione è pari a 8,47 euro (+23%) con l’eps diluito di 8,46 euro (+23%). L’Ebitda è pari a 2,555 miliardi di euro, con un aumento del 12% su anno e un margine al 38,3% (dal 38,2%).

I risultati sono superiori alla guidance che era di ricavi superiori a 6,55 miliardi di euro, un Ebit di 1,82 miliardi con margine al 27,5%, un eps diluito di 7,90 euro, un Ebitda di 2,50 miliardi e margine al 38%.

Per quanto riguarda il 2025, Ferrari ha fissato una guidance che evidenzia una crescita di tutte le metriche. I ricavi sono stimati a oltre 7 miliardi di euro, con una crescita pari o superiore rispetto al 2024 del 5%. L’Ebitda adjusted è atteso pari o superiore a 2,68 miliardi di euro (+5%) con margine al 38,3%. L’Ebit si dovrebbe attestare a 2,03 miliardi (+7%), con margine al 29%. Per quanto riguarda l’Eps diluito, la guidance lo fissa pari o superiore a 8,60 euro (+2%), quando per il free cash flow industriale, l’attesa è che raggiunga 1,2 miliardi di euro (+17%).

“Puntiamo alla qualità dei ricavi più che ai volumi. Credo sia questa la miglior spiegazione degli straordinari risultati finanziari nel 2024, trainati da un forte mix prodotto e da una crescente domanda di personalizzazioni. Su queste solide basi, ci aspettiamo una robusta crescita anche nel 2025, che ci permetterà di raggiungere la fascia alta della maggior parte dei nostri target di profittabilità per il 2026 con un anno di anticipo” ha dichiarato Benedetto Vigna, Amministratore Delegato di Ferrari.