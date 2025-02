CNH chiude il bilancio 2024 con ricavi in calo e utile a 1,3 miliardi

Cnh Industrial ha chiuso il quarto trimestre e il 2024 con utili e ricavi in calo e in generale al di sotto delle previsioni degli analisti. Nell’intero anno il gruppo dei macchinari pesanti (il cui azionista di maggioranza è Exor, la holding degli Agnelli-Elkann azionista di maggioranza tra le altre anche della Juventus) ha riportato un utile netto in calo del 45% a 1,249 miliardi di dollari, 0,99 dollari per azione, con ricavi in discesa del 20% a 19,826 miliardi, di cui 17,06 miliardi (-23%) generati dalle attività industriali.

Gli analisti attendevano per il 2024 un utile di 1,09 dollari per azione, con ricavi per 19,9 miliardi. Nell’anno, l’Ebit adjusted delle attività industriali è calato del 47% a 1,404 miliardi, con un margine dell’8,2% (da 11,9% nel 2023), e l’utile netto adjusted è calato del 40% a 1,339 miliardi.

Nell’anno il free cash flow delle attività industriali è stato negativo per 401 milioni, contro un dato positivo per

1,216 miliardi nel 2023. Nel quarto trimestre, Cnh ha riportato un utile netto di 176 milioni di dollari (-70%), pari a 0,14 dollari per azione, con ricavi in calo del 28% a 4,876 miliardi, di cui 4,129 miliardi (-31%) legati alle attività industriali. La previsione degli analisti era per profitti per 0,19 dollari per azione, con ricavi per 4,92 miliardi.

“Le difficili condizioni di mercato continueranno almeno per la prima metà del 2025, e manterremo intenzionalmente bassi i livelli di produzione per ridurre ulteriormente l’inventario nella rete di distribuzione. Sono fiducioso che i nostri continui sforzi per semplificare, ottimizzare e migliorare la qualità delle nostre operazioni ci preparino adeguatamente alle dinamiche cicliche regionali future” ha commentato il CEO Gerrit Marx.