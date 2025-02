Serie A, Milan-Inter spinge gli ascolti di DAZN: 5,9 mln di spettatori nell'ultimo turno

Nell’ultima giornata di Serie A, la 23esima, si sono giocati due big match tanto attesi ed entrambi con emozioni fino al triplice fischio: il derby di Milano fra Milan e Inter e la grande sfida dell’Olimpico che ha messo di fronte Roma e Napoli. Un doppio 1-1 che ha regalato emozioni ma che ha consentito anche a DAZN di raggiungere i 5,9 milioni di spettatori totali per le 10 partite in programma nell’ultimo fine settimana, che come spesso accade è iniziato di venerdì sera per concludersi lunedì.

Milan-Inter e Roma-Napoli, però, non sono state le uniche partite a superare la quota del milione di spettatori, visto che anche Juventus-Empoli, giocata alle 12.30 di domenica, ha richiamato davanti agli schermi un totale di quasi 1,05 milioni di persone.

Nel complesso, si tratta di un ottimo risultato per la piattaforma di sport in streaming, considerando che il derby di Milano è stato trasmesso in co-esclusiva con Sky. Se la sfida fosse stata trasmessa solamente da DAZN, il risultato sarebbe stato in linea con quello della passata stagione. Un’evidenza emersa anche dall’analisi di Calcio e Finanza sugli ascolti televisivi di questa prima parte di stagione.

DAZN ascolti 23esima giornata Serie A – Tutte le sfide del turno

Di seguito, gli ascolti di tutte le partite del 23° turno della Serie A 2024/25:

Venerdì 31 gennaio, ore 20.45 – Parma-Lecce: 270.634 spettatori

Sabato 1° febbraio, ore 15.00 – Monza-Verona: 117.355 spettatori

Sabato 1° febbraio, ore 15.00 – Udinese-Venezia: 58.177 spettatori

Sabato 1° febbraio, ore 18.00 – Atalanta-Torino: 522.066 spettatori

Sabato 1° febbraio, ore 20.45 – Bologna-Como: 205.161 spettatori (co-esclusiva Sky)

Domenica 2 febbraio, ore 12.30 – Juventus-Empoli: 1.047.937 spettatori

Domenica 2 febbraio, ore 15.00 – Fiorentina-Genoa: 426.696 spettatori

Domenica 2 febbraio, ore 18.00 – Milan-Inter: 1.290.728 spettatori (co-esclusiva Sky)

Domenica 2 febbraio, ore 20.45 – Roma-Napoli: 1.444.052 spettatori

Lunedì 3 febbraio, ore 20.45 – Cagliari-Lazio: 324.850 spettatori (co-esclusiva Sky)

Questi, invece, i numeri di Zona DAZN: