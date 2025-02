Lazio, le cifre ufficiali delle operazioni Belahyane e Provstgaard

Due arrivi a titolo definitivo per la Lazio nella sessione invernale di mercato, oltre all’arrivo in prestito di Arijon Ibrahimovic dal Bayern Monaco. Il club biancoceleste ha infatti ufficializzato gli arrivi del centrocampista Reda Belahyane dall’Hellas Verona e del difensore centrale Oliver Provstgaard dal club danese BK Vejle. La società capitolina ha reso noti oggi i dettagli delle due operazioni, pubblicando le cifre degli affari per obblighi di Borsa. Con la particolarità che si tratta di due operazioni a titolo definitivo ma gratuite, con cifre corpose per quanto riguarda i bonus.

Lazio quanto è costato Belahyane, le cifre ufficiali

«La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver acquisito definitivamente il contratto di lavoro del calciatore Rade Belahyane, proveniente dal club Hellas Verona Spa», si legge nel comunicato della Lazio. «L’acquisizione definitiva è gratuita e prevede un corrispettivo variabile di Euro 9.500.000,00 al verificarsi di particolari condizioni sportive. Il calciatore ha sottoscritto un contratto di lavoro valido per cinque stagioni sportive».

Lazio quanto è costato Provstgaard, le cifre ufficiali

«La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver acquisito definitivamente il contratto di lavoro del calciatore Oliver Provstgaard Nielsen, proveniente dal club danese BK Vejle», spiega la Lazio nel comunicato. «L’acquisizione definitiva è gratuita e prevede un corrispettivo variabile di Euro 4.000.000,00 al verificarsi di particolari condizioni sportive. Il calciatore ha sottoscritto un contratto di lavoro valido per cinque stagioni sportive.».