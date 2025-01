Inter, ancora in piedi il progetto Rozzano? Oggi scade l’esclusiva per valutare lo stadio

Il progetto Rozzano per il nuovo stadio dell’Inter è ancora in piedi? Oggi se ne saprà di più. Il 31 gennaio è infatti la data indicata come scadenza del secondo rinnovo dell’accordo tra il club nerazzurro e le società del gruppo Cabassi per valutare in esclusiva la fattibilità dello stadio nell’area di Rozzano.

Dopo il primo accordo firmato nel luglio 2023 con scadenza ad aprile 2024, ne era stato infatti annunciato un secondo che appunto scade oggi. «Facendo seguito a quanto comunicato in data 28 luglio 2023, Bastogi S.p.A. e Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. comunicano che in data odierna Infrafin s.r.l. (società interamente posseduta da Camabo s.r.l., il cui capitale è detenuto da Bastogi per il 51% e da Brioschi per il restante 49%) ha concesso a F.C. Internazionale Milano S.p.A. un nuovo diritto di esclusiva fino al 31 gennaio 2025, finalizzato a verificare la possibilità di realizzare uno stadio con funzioni accessorie all’interno dell’area di proprietà di Infrafin in Comune di Rozzano», avevano scritto in una nota congiunta le due società quotate in Borsa del gruppo Cabassi, ovverosia appunto Bastogi e Brioschi.

In particolare, l’esclusiva sui terreni è costata poco meno di 850mila euro all’Inter per l’anno solare 2023, dopo l’accordo firmato nel luglio 2023. Nel bilancio di Bastogi, alla voce “Proventi e altri ricavi” sono infatti presenti ricavi per 847mila euro relativi «alla concessione a F.C. Internazionale Milano S.p.A. di un diritto di esclusiva per lo studio di fattibilità dell’insediamento di uno stadio nell’area in Comune di Rozzano di proprietà di Infrafin S.r.l».

L’ultimo aggiornamento ufficiale da parte delle società del gruppo Cabassi è dello scorso settembre, quando spiegavano: «Con riferimento al settore sud del comparto Milanofiori, per il quale nel mese di marzo 2024 è stata pubblicata la variante urbanistica al PGT, in conformità agli accordi in essere, continueranno le verifiche di F.C. Internazionale Milano S.p.A, in merito alla fattibilità di realizzare uno stadio e alcune funzioni accessorie all’interno dell’area e, parallelamente, gli approfondimenti in merito a ipotesi di sviluppo di progetti alternativi».

Nel frattempo, tuttavia, l’Inter insieme al Milan è tornato a guardare al progetto San Siro, per cui i due club dovrebbero presentare a breve un nuovo piano di fattibilità, atteso dal sindaco Giuseppe Sala entro febbraio. Il piano prevede poi la vendita dell’impianto e delle aree limitrofe (per un prezzo fissato in 197 milioni di euro) da completarsi entro l’estate, secondo quanto spiegato dallo stesso primo cittadino di Milano.