Nuovo sponsor per la Serie A: Bancomat diventa Official Partner

Lega Serie A e BANCOMAT annunciano una partnership esclusiva per le stagioni 2024/2025 e 2025/2026. L’accordo, con cui BANCOMAT entra in campo nel ruolo di Official Partner e che include il campionato di Serie A Enilive, la Coppa Italia Frecciarossa e la EA SPORTS FC Supercup, rappresenta un’importante evoluzione per l’azienda, che unisce il proprio ruolo di riferimento quotidiano per gli italiani a una delle più grandi passioni nazionali: il calcio.

Questa collaborazione rappresenta un’ulteriore tappa nel nuovo percorso strategico intrapreso da BANCOMAT mirato a innovare e consolidare la propria presenza nel settore dei pagamenti digitali.

A partire da oggi BANCOMAT sarà al centro di tutte le competizioni della Lega Serie A, con un’ampia visibilità durante le partite, canali digitali e iniziative dedicate ai tifosi, offrendo contenuti pensati per valorizzare ogni momento di condivisione.

“Aggiungiamo con soddisfazione ai nostri partner un marchio prestigioso come Bancomat, che a partire da questo mese sarà Official Partner delle competizioni di Lega Serie A – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo -. Da quando abbiamo iniziato il percorso di rilancio della Serie A il numero dei nostri partner è più che raddoppiato, perché abbiamo saputo costruire nuove proprietà intellettuali creando ulteriori opportunità di coinvolgimento per i tifosi, per i Club e per i partner stessi attraverso progetti specifici per le loro identità. Affiancheremo Bancomat nel suo processo di riposizionamento non solo avviando iniziative per i tifosi attraverso le nostre piattaforme digitali, ma anche dedicando loro momenti decisivi delle nostre partite, come Bancomat fa ogni giorno con milioni di persone attraverso servizi affidabili e puntuali”.

“Siamo orgogliosi di affiancare la Lega Serie A per le prossime due stagioni come Official Partner – ha dichiarato Fabrizio Burlando, Amministratore Delegato di Bancomat S.p.A. –. Quest a partnership esclusiva è un’occasione per promuovere valori condivisi come passione, innovazione e italianità. Dopo il recente lancio del nostro nuovo brand, il calcio ci permette di dialogare direttamente con milioni di italiani, accompagnandoli nei momenti di condivisione e appartenenza che solo questo sport può creare. In Italia, il calcio è molto più di uno sport: è una passione che unisce e ispira ogni giorno. Allo stesso modo, BANCOMAT è parte integrante della quotidianità degli italiani: rendendo ogni momento di pagamento semplice, sicuro e immediato permettiamo alle persone di risparmiare tempo da dedicare a ciò che più conta per loro. Come la passione per il calcio”.