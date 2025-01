Milan, François Modesto in lizza come nuovo Ds del club rossonero

Non c’è solo la squadra dei giocatori. In attesa di capire cosa riserverà il mercato di riparazione in queste ultime ore di apertura (con Morata e Gimenez osservati speciali tra uscite ed entrate) il Milan insiste sul lavoro di gruppo e potrebbe presto aggiungere al proprio organico François Modesto, ex Ds del Monza.

Oggi il fronte dei dirigenti attivi in ambito tecnico è così strutturato: Giorgio Furlani, amministratore delegato in prima fila anche nelle trattative di mercato in corso; Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor della proprietà, impegnato anche sul fronte più commerciale; Geoffrey Moncada direttore tecnico. Al vertice il presidente Paolo Scaroni.

Modesto – spiega La Gazzetta dello Sport – andrebbe ad ampliare la squadra e non sostituirebbe Moncada come uomo chiave nella selezione dei calciatori. Moncada, promosso da capo scout al ruolo di vertice sportivo, continuerà a visionare giocatori restando in posizione. I rapporti con Modesto sono ottimi e insieme potrebbero collaborare sulla prima squadra.

Si tratterebbe di una figura presente quotidianamente al campo e in grado di interagire con il resto della dirigenza. Il Milan su Modesto deve ancora prendere la decisione definitiva ma l’interesse c’è e non è nemmeno troppo recente: il pensiero nasce settimane fa.