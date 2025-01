Europa League, Roma in campo per i playoff: il calendario delle sfide

Si è tenuto questa mattina il sorteggio dei playoff della nuova Europa League. Le otto squadre teste di serie sono state accoppiate alle otto non teste di serie (tra cui la Roma) per definire la prima parte del percorso che porterà fino alla finalissima del 21 maggio, in programma a Bilbao.

I potenziali avversari, come noto, erano predefiniti dagli accoppiamenti delle posizioni finali nella fase campionato. Ad esempio, le squadre che si sono classificate al 9° e al 10° potevano affrontare le squadre che si sono classificate al 23° o 24° posto; le squadre che si sono classificate all’11° o al 12° potevano essere sorteggiate contro le squadre classificate al 21° o al 22° posto e così via. Gli otto club vittoriosi nel doppio spareggio accedono agli ottavi di finale.

Calendario playoff Europa League – Quando si giocano le partite

Gli spareggi per la fase a eliminazione diretta si giocheranno nell’arco di due settimane:

Andata : 13 febbraio 2025

: 13 febbraio 2025 Ritorno: 20 febbraio 2025

In linea di massima, ogni club giocherà una volta alle 18.45 e una volta alle 21.00. La UEFA confermerà il calendario, comprese le date delle partite e gli orari, la sera del sorteggio. Qualora nel programma delle partite si dovessero verificare sovrapposizioni di stadi o città, queste verranno risolte secondo i principi applicabili stabiliti dal Comitato per le Competizioni per Club.

Calendario playoff Europa League – Il programma completo

Queste le partite di andata:

giovedì 13 febbraio, ore 18.45 – Midtjyelland-Real Socieda

giovedì 13 febbraio, ore 18.45 – Fenerbahce-Anderlecht

giovedì 13 febbraio, ore 18.45 – Ferencvaros-Viktoria Plzen

giovedì 13 febbraio, ore 18.45 – Union Saint-Gilloise-Ajax

giovedì 13 febbraio, ore 21.00 – AZ Alkmaar-Galatasaray

giovedì 13 febbraio, ore 21.00 – Porto- Roma

giovedì 13 febbraio, ore 21.00 – Twente-Bodo-Glimt

giovedì 13 febbraio, ore 21.00 – PAOK-Steaua Bucarest

Queste le sfide di ritorno: