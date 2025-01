Champions, le partite dei playoff in tv: le scelte dei broadcaster

Dopo l’ultimo turno della prima fase della Champions League, la UEFA ha sorteggiato i playoff che stabiliranno le otto squadre qualificate agli ottavi di finale. Chi avrà la meglio nel doppio turno che si giocherà a febbraio – e che vedrà impegnate Atalanta, Juventus e Milan – raggiungerà le prime otto classificate del girone unico.

La UEFA ha diramato questo pomeriggio il calendario ufficiale delle partite, che si giocheranno ancora su due slot orari: 18.45 e 21.00, esattamente come nella prima fase. Un doppio turno che, per la prima volta, sarà mantenuto anche agli ottavi di finale, per poi fare spazio al classico orario delle ore 21.00 dai quarti alla finale.

Ma come saranno distribuite le partite in tv? In attesa di comunicazioni ufficiali, si può prevedere abbastanza agilmente chi trasmetterà gli incontri in programma a febbraio. Ricordiamo che tutte le sfide della competizione sono trasmesse da Sky e NOW, fatta eccezione per la migliore partita del mercoledì, nelle mani di Amazon. Per le sfide in chiaro, Sky trasmette su TV8 in ogni turno la migliore partita tra straniere.

Dove vedere playoff Champions – Le gare di andata

Queste le partite di andata e la probabile divisione in tv:

martedì 11 febbraio, ore 18.45 – Brest-PSG (Sky e NOW)

martedì 11 febbraio, ore 21.00 – Juventus -PSV (Sky e NOW)

martedì 11 febbraio, ore 21.00 – Manchester City-Real Madrid (Sky e NOW)

martedì 11 febbraio, ore 21.00 – Sporting Lisbona-Dortmund (Sky e NOW)

mercoledì 12 febbraio, ore 18.45 – Club Brugge- Atalanta (Sky e NOW)

mercoledì 12 febbraio, ore 21.00 – Monaco-Benfica (Sky e NOW)

mercoledì 12 febbraio, ore 21.00 – Celtic-Bayern Monaco (Sky e NOW)

mercoledì 12 febbraio, ore 21.00 – Feyenoord-Milan (Amazon Prime Video)

Dove vedere playoff Champions – I match di ritorno

Queste le partite di ritorno e la probabile divisione in tv:

martedì 18 febbraio, ore 18.45 – Milan -Feyenoord (Sky e NOW)

martedì 18 febbraio, ore 21.00 – Atalanta- Club Brugge (Sky e NOW)

martedì 18 febbraio, ore 21.00 – Bayern Monaco-Celtic (Sky e NOW)

martedì 18 febbraio, ore 21.00 – Benfica-Monaco (Sky e NOW)

mercoledì 19 febbraio, ore 18.45 – Borussia Dortmund-Sporting Lisbona (Sky e NOW)

mercoledì 12 febbraio, ore 21.00 – PSG-Brest (Sky e NOW)

mercoledì 12 febbraio, ore 21.00 – PSV- Juventus (Amazon Prime Video)

mercoledì 12 febbraio, ore 21.00 – Real Madrid-Manchester City (Sky e NOW)

Per quanto riguarda la partita in chiaro, è probabile che una delle scelte ricada sul big match tra Real Madrid e Manchester City. Tra le sfide con squadre di alto livello spiccano anche il match tra Bayern Monaco e Celtic e quello tra Paris Saint-Germain e Brest.