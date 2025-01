Europa League, il tabellone: Lazio-Roma possibile ottavo di finale

Come sarà il tabellone Europa League 2024 2025? La rivoluzione del format voluta dalla UEFA ha portato a novità non solo nella prima fase che è partita a settembre con la scomparsa dei classici gironi, ma anche nel tabellone a eliminazione diretta.

A partire dalla stagione 2024/25, infatti, la rivoluzione del format della seconda competizione europea per club investirà anche i tanto attesi sorteggi, che saranno notevolmente ridotti. Rimarranno quello per la prima fase (già andati in scena per definire le otto avversarie di ciascuna squadra) e un secondo che servirà solamente a definire alcuni incroci per poi offrire un tabellone completo fino al termine della manifestazione.

Come sarà formato quindi il nuovo tabellone Europa League 2024 2025?

Tabellone Europa League 2024 2025: come funziona

Al termine della prima fase, nella competizione le squadre classificate dalla 1ª alla 8ª posizione si qualificheranno direttamente per gli ottavi di finale. Le squadre dal 9° al 16° posto affronteranno le squadre dal 17° al 24° negli spareggi a eliminazione diretta, per qualificarsi agli ottavi di finale. I club posizionati dal 25° posto in giù saranno eliminati da tutte le competizioni UEFA per club (vale a dire nessun passaggio a un’altra competizione). In sostanza, quindi, non ci saranno più le retrocessioni tra una coppa e l’altra come nel passato.

A cambiare radicalmente sarà anche la fase a eliminazione diretta. Come spiega la UEFA, «per rafforzare la sinergia tra la fase del campionato e quella a eliminazione diretta e per fornire maggiori incentivi sportivi alla fase del girone unico, gli accoppiamenti della fase a eliminazione diretta saranno in parte determinati dalla classifica del campionato».

Inoltre, si applicherà il seguente sistema di teste di serie:

Per gli spareggi della fase a eliminazione diretta, le squadre che finiranno dal 9° al 16° posto nella fase di campionato saranno teste di serie e quelle che finiranno dal 17° al 24° non saranno teste di serie. Le squadre teste di serie giocheranno in linea di principio la gara di ritorno in casa;

nella fase di campionato saranno teste di serie e quelle che finiranno non saranno teste di serie. Le squadre teste di serie giocheranno in linea di principio la gara di ritorno in casa; Per gli ottavi di finale, le squadre classificate dal 1° all’8° posto nella fase di campionato saranno teste di serie e giocheranno contro le vincitrici degli spareggi degli ottavi di finale, che non saranno teste di serie. Le squadre teste di serie giocheranno in linea di principio la gara di ritorno in casa;

nella fase di campionato saranno teste di serie e giocheranno contro le vincitrici degli spareggi degli ottavi di finale, che non saranno teste di serie. Le squadre teste di serie giocheranno in linea di principio la gara di ritorno in casa; Verrà formato un tabellone che guiderà gli accoppiamenti della fase a eliminazione diretta dai playoff fino alle semifinali. Le squadre classificate da 1 a 8 verranno accoppiate in base alla loro posizione nella fase di campionato e divise tra le due parti opposte del tabellone mediante sorteggio.

Tabellone Europa League 2024 2025: gli incroci

Sulla base della situazione di classifica, a 90 minuti dalla fine della prima fase, ecco il possibile tabellone della UEFA Europa League 2024/25 dai playoff alla finalissima di Bilbao:

Playoff e ottavi di finale

Per ogni accoppiamento, le prime due squadre sono quelle qualificate direttamente agli ottavi (situazione che è provvisoria in attesa dell’ultimo turno), mentre le altre quattro quelle qualificate ai playoff. Tra i potenziali incroci, al termine dell’ultima giornata, c’è anche quello clamoroso di un derby della Capitale. Con la Lazio prima e la Roma al 15° posto, le due squadre avranno il 50% di possibilità di trovarsi sulla stessa strada agli ottavi di finale (passaggio del turno permettendo per i giallorossi).

Questa la situazione a una partita dalla fine:

Lazio /Athletic Bilbao vs Ferencvaros/Porto- Roma /Viktoria Plzen (A)

/Athletic Bilbao vs Ferencvaros/Porto- /Viktoria Plzen (A) Olympiacos/Rangers vs Twente/Fenerbahce-Bodo Glimt/Anderlecht (B)

Eintracht Francoforte/Lione vs Union SG/PAOK-Steaua Bucarest/Ajax (C)

Manchester United/Tottenham vs AZ Alkmaar/Midtjyelland-Real Sociedad/Galatasaray (D)

Tottenham/Manchester United vs Midtjyelland/AZ Alkmaar-Galatasaray/Real Sociedad (E)

Lione/Eintracht Francoforte vs PAOK/Union SG-Ajax /Steaua Bucarest (F)

Rangers/Olympiacos vs Fenerbahce/Twente-Anderlecht/Bodo Glimt (G)

Athletic Bilbao/Lazio vs Porto/Ferencvaros-Viktoria Plzen/Roma (H)

Quarti di finale

Vincente A-Vincente B (1)

Vincente C-Vincente D (2)

Vincente E-Vincente F (3)

Vincente G-Vincente H (4)

Semifinali