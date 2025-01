Il nuovo anno porta sempre qualcosa di nuovo e, nel panorama calcistico italiano, uno degli sviluppi più notevoli è senza dubbio l’arrivo della Kings League, un’innovativa competizione di calcio a 7 nata in Spagna nel 2022, fondata dal leggendario calciatore spagnolo Gerard Piqué.

Ogni lega regionale ha 12 squadre di proprietà di presidenti di squadra, grandi streamer, creatori di contenuti digitali e leggende del calcio di alto profilo, che competono per il titolo in un formato emozionante: undici partite per ciascuna squadra – con un calendario di sei gare a giornata – giocate in undici lunedì, playoff di fine stagione e una finale in grandi stadi come il Camp Nou del Barcellona, il Metropolitano dell’Atletico Madrid e l’Estadio Azteca del Messico.

Il formato ha integrato elementi del gaming nel calcio tradizionale per produrre partite dinamiche e ad alto punteggio da 40 minuti, collegandosi a un pubblico della Gen Z attraverso i suoi canali e piattaforme digitali. Tutto questo per permette di creare esperienze sempre più coinvolgenti per il fruitore grazie a questo format innovativo in cui l’evento sportivo viene sceneggiato in modo più teatrale, abbracciando appieno la personalizzazione e l’immediatezza offerte dai media digitali.

L’antipasto è stata la Kings World Cup Nations, competizione internazionale che – per la prima volta nella storia – ha visto sfidarsi 16 nazionali provenienti da tutto il mondo qui in Italia alla Kings League Arena di Milano con il Brasile che ha trionfato sulla Colombia nella finale dell’Allianz Stadium dello scorso 12 gennaio.

Questa nuova competizione porta il gioco più bello del mondo in una nuova dimensione, con un regolamento che rende le partite dinamiche ed emozionanti, grazie ad un format diverso: non si può pareggiare, le gare sono più brevi e le carte segrete imprevedibili le rendono una diversa dall’altra.

Ed è proprio per questo che Kings League e Lega Serie A, da oggi, sono una accanto all’altra e per sviluppare una sinergia che le vedrà collaborare nei prossimi mesi in modo proficuo su eventi, contenuti e attività, con l’obiettivo di sviluppare assieme il nuovo asset denominato sportainment, la fusione unica tra sport e intrattenimento. Questo per rispondere alle nuove tendenze giovanili, ma sono state già coinvolte anche leggende del calcio come Ibrahimovic, Marchisio, Toni, Totti, Del Piero, Buffon e Bonucci che permettono il collegamento anche con un pubblico più trasversale. «La Lega Serie A deve parlare anche alla nuova generazione di appassionati al calcio e per questo abbiamo deciso di collaborare con la Kings League che, con il suo approccio fresco e dinamico, rappresenta una delle espressioni più interessanti e innovative della partecipazione dei fan alla spettacolarizzazione del calcio in chiave moderna. È giusto esplorare questa possibilità di collaborazione, perché crediamo che unire la tradizione del nostro campionato e delle nostre Legends con la creatività di realtà come la Kings League possa aprire nuove prospettive, coinvolgere un pubblico più ampio e rafforzare ulteriormente la posizione del calcio italiano a livello globale», ha commentato l’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo.

«Siamo entusiasti di annunciare la nostra partnership con la Serie A. La Serie A è uno dei campionati di calcio più prestigiosi al mondo e siamo felici di unirci a loro per offrire nuovi ed entusiasmanti contenuti e opportunità sportive ai nostri fan. Questa partnership è un entusiasmante passo avanti nella nostra continua crescita in tutto il mondo, mentre espandiamo il nostro posizionamento globale», ha affermato Djamel Agaoua, CEO di Kings League.

«Unire le forze con la Serie A ci consentirà di continuare ad essere innovativi e creativi, per offrire un’esperienza senza precedenti agli appassionati, che fonde attentamente tradizione e modernità, alimentando l’entusiasmo nei nuovi tifosi. Insieme ai nostri amici della Serie A, non vediamo l’ora di creare nuove opportunità per una nuova generazione di amanti del calcio e raggiungere nuovi traguardi», ha concluso.