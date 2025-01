Rugby, al via il Guinness Sei Nazioni 2025: tutto il torneo in diretta su Sky e NOW

E’ tutto pronto per l’edizione 2025 del Guinness Sei Nazioni di rugby, che sarà trasmessa in diretta nella Casa dello Sport su Sky e in streaming su NOW. Il torneo raggruppa il meglio del rugby d’Europa e vede affrontarsi le squadre nazionali di Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda, Italia e Scozia in 15 sfide dal sapore epico.

A questa edizione, che festeggia il “quarto di secolo” del torneo, l’Italia si affaccia con rinnovate ambizioni: l’esordio è fissato per sabato 1° febbraio alle 15.15 allo Scottish Gas Stadium di Murrayfield, Edimburgo, contro la Scozia. La sfida sarà in diretta su Sky Sport Uno e NOW, con un ricco pre-partita che scatterà dalle 14.30.

Dove vedere Sei Nazioni 2025 – La squadra di Sky per l’evento

Grande novità dell’edizione 2025 per la squadra di Sky Sport la presenza dello “special guest” Martin Castrogiovanni (Azzurro dal 2002 al 2016 per un totale di 119 caps, unico italiano presente nella Premiership Rugby Hall of Fame inglese). Castrogiovanni si unirà al team che racconterà le sfide, insieme all’esperienza e alla brillantezza di Diego Dominguez (74 caps, miglior marcatore azzurro di tutti i tempi e uno dei sette giocatori ad aver segnato più di 1000 punti a livello internazionale) e Andrea De Rossi (32 caps, capitano al Sei Nazioni 2004).

Francesco Pierantozzi sarà il telecronista delle partite più importanti insieme a Federico Fusetti; Moreno Molla sarà l’inviato nel ritiro dell’Italia. Al commento ci saranno anche Paolo Malpezzi, insieme ai talent Alessandro Moscardi e Pippo Frati.

L’edizione 2025 del Guinness Sei Nazioni sarà aperta domani sera, venerdì 31 gennaio, allo Stade de France di Parigi dall’incontro tra la Francia e Galles. La diretta sarà alle 21.15 su Sky Sport Uno e NOW. La prima giornata sarà chiusa, sabato alle 17.45, da Irlanda-Inghilterra, live dall’Aviva Stadium di Dublino su Sky Sport Uno e NOW.

Durante il torneo, su Sky Sport 24 le notizie, le interviste, gli highlights delle partite e il tradizionale appuntamento con Obiettivo Rugby Sei Nazioni, lunedì alle 17.45, curato e condotto da Francesco Pierantozzi con Diego Dominguez, che replicherà la sua presenza in studio anche nella giornata di giovedì nelle edizioni del canale all news.

Per le partite in casa della Nazionale italiana, pre e post partita direttamente sul campo, dallo stadio Olimpico, insieme ai talent Diego Dominguez, Andrea De Rossi e Martin Castrogiovanni. Mentre per i match in trasferta, studio dedicato a Milano. Il Guinness Sei Nazioni 2025 sarà protagonista anche sui canali social ufficiali di Sky Sport e godrà di una copertura completa su Facebook, Instagram, Tik Tok e X.

Insieme al Guinness Sei Nazioni 2025 prende avvio anche il Sei Nazioni Under 20. L’Italia sarà protagonista domani, venerdì 31 gennaio, della sfida in casa della Scozia, alle 20.15. Diretta su Sky Sport Arena e NOW. In diretta anche le altre due partite della prima giornata: oggi Irlanda-Inghilterra alle 20.45 su Sky Sport Max e NOW, sabato 1° febbraio Francia-Galles alle 21.10 su Sky Sport Arena e NOW.

Dove vedere Sei Nazioni 2025 – Il programma della prima giornata

Di seguito, il programma completo della prima giornata del Sei Nazioni 2025: