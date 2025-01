Interviste e non solo: ipotesi sbarco in politica per Barbara Berlusconi

Due interventi politici, nel giro di pochi giorni. Entrambi sulla giustizia, per difendere la memoria del padre, e pure la premier Giorgia Meloni. Un modus operandi che – secondo Il Corriere della Sera – lascia spazio a un ipotetico sbarco in politica. Nel giro di 11 giorni, la manager di Fininvest ha rilasciato due interviste al Tg1 della sera.

Prima il commento sulla legge per la separazione delle carriere tra giudici e pm, poi la sua posizione dopo l’inchiesta aperta contro Meloni sul caso Almasri. Un attivismo non abituale. Magari, esclusa la ribalta politica nazionale, Barbara Berlusconi potrebbe essere un’ottima candidata sindaca per il centrodestra in vista delle prossime elezioni che si terranno a Milano.

Le bacchettate all’attuale sindaco Giuseppe Sala sullo stadio di San Siro e per il ricorso contro l’intitolazione al padre dell’aeroporto di Malpensa potrebbero anche farlo ipotizzare. L’ultimo ruolo con forte esposizione pubblica per Barbara Berlusconi fu 1uello da amministratore delegato del Milan, in coabitazione con Adriano Galliani.

Oggi, dopo la morte di Silvio Berlusconi, Barbara assieme a due fratelli (Luigi ed Eleonora) governa H14, una maxi holding in cui è confluita una parte del patrimonio da 5 miliardi ereditato dal Cavaliere. Per 25 milioni, nella successione (senza mai il minimo screzio con i fratelli), ha acquistato Villa Macherio, in Brianza, luogo in cui Berlusconi registrò il videomessaggio della discesa in campo del 1994.

Nell’ultimo anno si è più volte parlato di una imminente “discesa in campo” di Pier Silvio e dell’attivismo politico (dietro le quinte) della primogenita Marina. Ma mai, ancora, di una possibile sorpresa con Barbara. Che come unico atto esplicitamente politico, finora, continua a versare almeno 100 mila euro l’anno nelle casse di Forza Italia, come gli altri quattro fratelli.