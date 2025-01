Sky News UK, il piano per il 2030: meno live e più contenuti pay

Quest’oggi il britannico Sky News ha svelato piani per una revisione radicale della sua programmazione e della redazione, mirata a creare un modello di contenuti premium a pagamento per salvaguardare il suo futuro da una minaccia esistenziale alla tv tradizionale.

Come riporta il quotidiano britannico Financial Times, il presidente esecutivo dell’emittente di notizie di proprietà di Comcast, David Rhodes ha delineato nel suo discorso una strategia denominata Sky News 2030 che trasformerà il suo servizio incentrato sul digitale nei prossimi cinque anni per attrarre nuovi pubblici disposti a pagare per le notizie, secondo persone a conoscenza della questione.

Rhodes ha detto allo staff che i flussi di entrate dell’azienda erano «in gran parte stagnanti» data la dipendenza dalla pubblicità e dalle sponsorizzazioni, hanno detto le persone, spingendo la necessità di nuove fonti di reddito incentrate su hub tematici che offriranno prodotti a pagamento, dai podcast alle newsletter, fino a eventi e spettacoli dal vivo.

Si prevede che questo includerà alcuni servizi basati su abbonamento, in cui i contenuti premium saranno riservati ai clienti paganti. Sebbene il suo tradizionale canale TV lineare 24 ore su 24 continuerà a essere importante, Rhodes ha detto che priorità e risorse saranno spostate verso questi livelli di contenuti premium.

Come per la maggior parte dei canali lineari, Sky News sta lottando per arrestare un forte calo del pubblico della TV tradizionale, mettendo pressione sulle entrate mentre la pubblicità si sposta online e gli spettatori utilizzano sempre più piattaforme di social media come YouTube e TikTok. Sky News sta anche affrontando una minaccia dalla crescita di emittenti lineari rivali come GB News, il cui pubblico medio a novembre ha superato per la prima volta quello di Sky News.

Il bilancio in perdita dell’emittente è garantito dalla società madre Comcast come parte della sua acquisizione da 39 miliardi di dollari di Sky, ma questi impegni di finanziamento termineranno nel 2028.

Proprio per queste ragioni, Rhodes ha dichiarato che è necessario un «ripensamento fondamentale» dell’approccio adottato da Sky News. «Premium significa cose per cui le persone pagheranno. Si tratta di dare priorità al coinvolgimento rispetto alla portata». Rhodes ha avvertito che questo significherà dedicare meno tempo e meno risorse alla produzione di notizie TV «in diretta e dell’ultima ora» in una riorganizzazione della redazione, e tagli ai processi duplicativi attraverso l’uso di tecnologie come l’intelligenza artificiale.

Sky News ha ridotto alcuni costi lo scorso anno, come i budget per i freelance, mentre investiva più denaro nella redazione, ma Rhodes ha detto che lo scopo del progetto 2030 non era un esercizio di riduzione dei costi. «Non lo è affatto. Si tratta di essere pronti per il futuro. E penso che ci sia un lungo futuro». Invece, Rhodes vuole che lo staff si concentri su contenuti premium”come i podcast, che possono essere accessibili in anticipo dagli abbonati paganti.

Rhodes stima che circa il 30% di Sky News sia attualmente giornalismo premium, piuttosto che TV in diretta e dell’ultima ora, e vuole aumentare questa percentuale al 70% entro il 2030. «Il pubblico della TV lineare e la monetizzazione lineare sono in declino strutturale. Non siamo i primi a riconoscere che le esperienze premium, dove il pubblico coinvolto è disposto a pagare, sono il nostro obiettivo. Alcune di queste nuove entrate sono basate sulla pubblicità. Alcune no. Alcune potrebbero essere compatibili con l’abbonamento. Dobbiamo ampliare il nostro mix di entrate».

