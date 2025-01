Patrick Dorgu verso il Manchester United: maxi plusvalenza per il Lecce

Adesso ci siamo. Dopo un lungo tira e molla di quasi tre settimane, Patrick Dorgu è pronto a diventare un nuovo calciatore del Manchester United. L’esterno danese del Lecce lascerà la Puglia dopo oltre due anni e una stagione e mezzo da tuttofare sulla fascia sinistra, che gli hanno permesso di collezionare 57 presenze e 5 reti ufficiali tra Serie A e Coppa Italia.

Il match perso domenica sera contro l’Inter sarà dunque, con ogni probabilità, l’ultimo giocato da Patrick Dorgu con la maglia del Lecce. Non il miglior modo di chiudere la sua tappa in Italia, anche se il giocatore saluterà il Salento come nessuno aveva mai fatto prima da quelle parti: con la cessione e la plusvalenza più care della storia del club.

Dorgu plusvalenza Lecce – Le cifre dell’operazione

Quanto impatterà quindi l’operazione sui conti del Lecce? Secondo quanto riportato dalla stampa sportiva, l’operazione con i Red Devils si è chiusa sulla base di 30 milioni di euro fissi, ai quali si potrebbero aggiungere ulteriori 7,5 milioni di bonus. Il costo storico di Dorgu, riscattato ufficialmente nel febbraio del 2023, è pari a 220mila euro.

Il valore netto a bilancio del calciatore era sceso a circa 150mila euro a giugno del 2024. Considerando il rinnovo di contratto fino al 2029, quel valore è arrivato a circa 135mila euro a gennaio del 2025, motivo per cui una cessione per 30 milioni di euro (considerando la parte fissa) porterà a una plusvalenza di quasi 29,9 milioni di euro.