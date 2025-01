Serie A, muro di Amazon sugli ascolti: si spegne il canale DAZN su Prime Video

La causa è il tema della misurazione degli ascolti per le OTT, con le piattaforme che per il momento chiudono la porta nonostante gli appelli dei broadcaster che da tempo chiedono regole uguali per tutti. Amazon, che su Prime Video ospita il canale DAZN, avrebbe dovuto sottoporsi alla misurazione di un Jic (organismi come Auditel, con all’interno i rappresentanti anche del mercato).

Avrebbe dovuto farlo – spiega Il Sole 24 Ore – per la sua parte di trasmissione delle partite della Serie A attraverso DAZN, che a sua volta è obbligata a farsi misurare per legge. Dal no del colosso di Seattle è nato quindi il divorzio da DAZN, il cui canale su Prime Video si era acceso nel mese di agosto. Dal 28 febbraio quel canale si spegnerà.

Ad annunciarlo è la stessa Amazon in una comunicazione agli utenti: «Gentile cliente, ti scriviamo per informarti che il canale DAZN Standard non sarà più disponibile su Prime Video a partire dal 28-02-2025. Se residuasse un periodo di abbonamento rispetto all’ultimo ciclo di fatturazione riceverai automaticamente un rimborso sul metodo di pagamento utilizzato per la sottoscrizione».

In meno di un mese il canale DAZN sparirà dall’elenco dei Prime Video Channels. Con questa funzione, il cliente paga solo i canali che vuole e può annullare l’iscrizione in qualsiasi momento. Accadeva anche con DAZN, all’interno di una partnership che ha previsto periodi di abbonamento in promozione. Il nodo della questione che ha portato allo stop del canale su Amazon sta nel fatto che la ripartizione dei proventi da diritti tv per la Serie A viene effettuata sulla base di criteri imposti dalla Legge Melandri (revisionata poi dalla riforma Lotti) fra i quali la distribuzione dell’8% di risorse sulla base dei dati di audience certificata Auditel.

Sul tema a inizio 2022 Agcom è intervenuta, stabilendo l’obbligo per il detentore dei diritti, DAZN nella fattispecie, di farsi certificare il dato di Total audience attraverso un Jic (organismo con tutte le componenti del mercato). In Italia il soggetto è Auditel. La Total audience è diventata realtà, ma Amazon Prime Video non avrebbe voluto accettare la metodologia utilizzata da Auditel per queste misurazioni.

Le interlocuzioni sarebbero andate avanti fino al termine posto dall’Autorità: una decisione entro il 28 febbraio. E così, un mese prima della chiusura del canale è arrivata la comunicazione agli utenti.