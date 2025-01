Dove vedere conferenza stampa Walker, la diretta streaming

Il Milan è pronto ad accogliere Kyle Walker. Il terzino destro inglese è il primo acquisto, e forse non l’unico, dei rossoneri in questa finestra di calciomercato dei rossoneri che sono al lavoro anche per regalare a Sergio Conceiçao una prima punta che garantisca gol per la rimonta in campionato e la continuazione del cammino in Champions League.

Arrivato dal Manchester City in prestito con diritto di riscatto, Walker garantirà al tecnico portoghese esperienza e quella spinta anche sulla fascia destra che né Calabria né Emerson Royal (infortunatosi quando il suo passaggio al Galatasaray sembra a un passo dal concretizzarsi) e sembra tutto pronto per il suo debutto nel derby contro l’Inter di domenica 2 febbraio, mentre a Zagabria in Champions si dovrà trovare un’altra soluzione visto che Calabria è squalificato e lo stesso Walker non può giocare al momento nella competizione europea visto il suo impiego in questa prima fase con il Manchester City.

Dove vedere conferenza stampa Walker – I dettagli

Il terzino inglese, che con il Manchester City ha collezionato 212 presenza collezionando la bellezza di 18 trofei, oggi alle 15.30 sarà ufficialmente presentato nella classica conferenza stampa a Milanello, dopo l’allenamento mattutino in vista dell’impegno in Champions League a Zagabria contro la Dinamo allenata da Fabio Cannavaro.

Dove vedere conferenza stampa Walker – Come seguirla in diretta

L’evento potrà essere seguito in diretta su Milan Tv (disponibile anche su DAZN) oltre che sull’app ufficiale del club rossonero.