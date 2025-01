Il Paris Saint-Germain ha annunciato ufficialmente il prolungamento della sua partnership con Qatar Airways fino al 2028. Questo rinnovo con la compagnia aerea asiatica rafforza la lunga relazione tra Qatar Airways e il PSG, «fondata su valori condivisi di eccellenza, ambizione e innovazione», si legge in una nota.

L’annuncio è arrivato pochi giorni dopo la vittoria dei parigini contro il Manchester City nella UEFA Champions League, il principale torneo calcistico europeo, dove Qatar Airways è anche “Compagnia Aerea Ufficiale”. A rafforzare ulteriormente questa alleanza, la partnership si estenderà all’intero Qatar Airways Group, coinvolgendo Qatar Duty Free e l’Aeroporto Internazionale Hamad, per creare un ecosistema di collaborazione completo e coinvolgente. Il logo di Qatar Airways continuerà a comparire sulla maglia, così come su tutto l’abbigliamento da allenamento e le divise di riscaldamento in tutte le competizioni.

Nasser Al-Khelaifi, Presidente del Paris Saint-Germain, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di prolungare la nostra partnership con Qatar Airways, la compagnia aerea leader al mondo, fino al 2028. Questa collaborazione, fondata su eccellenza, creatività e innovazione, è stata esemplificata dalla conferenza stampa rivoluzionaria a bordo di un volo Qatar Airways per inaugurare il 2025. Insieme, continueremo a stabilire nuovi standard e a fare la storia negli anni a venire».

Il CEO del Qatar Airways Group, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha aggiunto: «Siamo entusiasti di prolungare la nostra partnership con il Paris Saint-Germain, un club che incarna lo spirito di eccellenza e innovazione. Questa collaborazione è una testimonianza della nostra visione condivisa di connettere e ispirare persone in tutto il mondo. Insieme, continueremo a ridefinire i confini di ciò che è possibile, sia in campo che nei cieli».

Il rinnovo della partnership – spiega il PSG – sottolinea l’impegno condiviso per migliorare il coinvolgimento dei fan e offrire esperienze di brand eccezionali. Introduce una serie di iniziative entusiasmanti progettate per avvicinare i fan e i membri del Privilege Club all’azione. Queste includono collaborazioni innovative che fondono l’eleganza del Paris Saint-Germain con l’ospitalità di classe mondiale di Qatar Airways, offerte esclusive all’interno dell’ecosistema del club e esperienze di lifestyle uniche che celebrano la sinergia tra i due marchi iconici.

Ma quanto incasserà il PSG grazie a questo rinnovo? Le cifre della partnership non sono state divulgate. L’intesa precedente portava nelle casse del club parigino una somma tra i 60 e i 70 milioni di euro a stagione, in linea con quanto versato in precedenza dal gruppo alberghiero Accor per apporre sulle divise il marchio ALL.