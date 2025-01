Barcellona-Real Madrid all'estero: spunta l'ipotesi Wembley per il Clasico

Barcellona-Real Madrid del prossimo 11 maggio è sempre più vicina a giocarsi fuori dalla Spagna. Il Barça ha chiesto alla Liga di poter disputare l’incontro casalingo contro i Blancos all’estero, visto che la concessione del Montjuic scade ad aprile e il nuovo Camp Nou per quella data potrà ospitare “solamente” 60mila persone.

Come riporta il quotidiano britannico Daily Mail, dopo giorni di indiscrezioni su quale sarebbe stato l’impianto più idoneo per ospitare quello che dovrebbe essere il terzo Clasico ufficiale di questa stagione, sembrerebbe che tutto porti all’iconico Wembley di Londra.

Il direttivo del Barcellona si riunirà domani proprio per discutere di dove far giocare la sfida contro i rivali del Real, dato per certo che, al contrario di quanto previsto alcuni mesi fa, la sfida non si potrà giocare nel nuovo Spotify Camp Nou che a questo punto sarà pronto per l’inizio della stagione 2025/26 per una spesa complessiva di 1,5 miliardi di euro.

Wembley è uno stadio che rimane impresso nella memoria per i tifosi del Barcellona, che proprio nell’impianto londinese hanno visto vincere alla propria squadra la prima Coppa dei Campioni della propria storia nella finale 1992 contro la Sampdoria.

Ovviamente, cosa non da poco, questo possibile trasloco in Inghilterra sarà possibile solo dopo aver ricevuto il via libera definitivo di Liga e Federcalcio spagnola che poi presenterebbero tutta la documentazione alla FIFA, che ha ancora nel suo ordinamento una clausola per cui tutti i campionati nazionale devono far disputare le proprie partite ufficiale all’interno dei rispettivi confini territoriali. Clausola che però deve essere aggiornata dopo l’accordo extragiudiziale fra lo stesso organo del calcio mondiale e Relevent, grande organizzatore di eventi sportivi.