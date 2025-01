Milan, Ibra: «Mercato di gennaio? Sappiamo quello che vogliamo. Dobbiamo recuperare punti»

Quest’oggi, durante la conferenza stampa di presentazione di Kyle Walker come nuovo giocatore del Milan, è intervenuto anche Zlatan Ibrahimovic, Partner Operativo di RedBird e Senior Advisor della Proprietà e del Senior Management del Milan.

Oltre a introdurre il primo acquisto del mercato di gennaio rossonero, l’ex attaccante svedese ha commentato quanto successo fra il capitano Davide Calabria e il tecnico Sergio Conceiçao al triplice fischio di Milan-Parma: «È una situazione con grande adrenalina. Erano due vincenti che hanno fatto quello che hanno fatto. A me è successo spesso una cosa del genere. E’ già tutto risolto, prima ancora di entrare nello spogliatoio. Cose del genere mi sono successe ovunque, tutti vogliono vincere. Come mi ha insegnato Capello, sono cose che possono fare bene alla squadra. Il mister lavora con grande emozione, così come Calabria. Certe cose è meglio che succedano piuttosto che no, dimostrano che ci tengono. Sono cose che succedono, da fuori possono essere brutte, ma l’importante è aver risolto tutto subito dopo la partita».

Sull’ultima settimana di calciomercato, Ibra ha così risposto sulla possibilità di ingaggiare rinforzi per la rosa di Conceiçao, che ha ribadito di aspettarsi qualcosa dal mercato: «Abbiamo i nostri obiettivi, ma il mercato di gennaio non è facile. Stiamo lavorando. Con Walker si è creata un’opportunità, non era un obiettivo, ma uno come lui è meglio averlo che non averlo. Stiamo lavorando, speriamo di raggiungere i nostri obiettivi. Sappiamo quello che vogliamo noi e l’allenatore. Intanto Walker può fare anche il difensore centrale, lo ha già fatto al Manchester City».