Jannik Sinner è riuscito a vincere per la seconda volta consecutiva gli Australian Open, grazie al successo in finale sul tedesco Aleksander Zverev: un netto 3-0 per il tennista italiano, ottenuto in meno di tre ore, senza lasciare nemmeno le briciole all’avversario.

Un successo che consente al numero uno del mondo di entrare sempre di più nella storia del tennis italiano, ma anche in quella televisiva, visto che la finale di Melbourne è stata trasmessa anche in chiaro, oltre che in pay su Eurosport (disponibile sia su Sky che DAZN), sul Nove, canale di proprietà di Discovery Warner Bros, così come Eurosport stesso.

Ascolti Sinner Zverev Australian Open – Record storico per Nove

Il risultato aggregato per quanto riguarda gli ascolti della finale Sinner-Zverev ha restituito a Discovery Warner Bros. il dato più alto mai registrato dal conglomerato televisivo con un totale di 3,5 milioni di spettatori, pari al 33% di share sul pubblico totale e un picco di 5 milioni di spettatori (4.900.000 amr) sul match point alle 12:28.

Un altro record è quella registrato dal canale in chiaro Nove, anche qui siamo di fronte al risultato migliore della storia del canale televisivo, che ha avuto il 7,5% di share sul pubblico totale nelle 24 ore (3° canale nazionale) ed è stato il 1° canale nazionale durante lo slot dell’incontro (share 22%, 2,4 milioni di spettatori).

Per quanto riguarda Eurosport 1, il match ha raggiunto oltre 1,1 milioni di spettatori con l’11% di share sul pubblico totale e il 48,5% di share pay-tv. Eurosport è il 3° canale nazionale sul pubblico totale e primo canale pay nella fascia di messa in onda, 10° canale nazionale nelle 24 ore con l’1,9% di share sul pubblico totale. L’intero portfolio WBD ha registrato nelle 24 ore il 16% di share con 1,6 milioni di spettatori, registrando il miglior risultato di sempre.