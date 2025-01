Paris FC, da Arnault pronte centinaia di milioni per competere con il PSG

Il presidente del París FC, Pierre Ferracci, ha confermato che i nuovi proprietari del club di Ligue 2 investiranno nei prossimi anni «diverse centinaia di milioni di euro» per competere con il Paris Saint-Germain. «L’ambizione è molto grande e loro sanno che saranno necessari ingenti investimenti di diverse centinaia di milioni di euro», ha sottolineato Ferracci, che rimarrà alla guida del club fino al 2027, ricorda Palco 23.

Alla fine dello scorso anno è stato annunciato che il 52% del París FC è passato nelle mani della holding Agache, lo strumento di investimento della famiglia Arnault, guidata da Bernard Arnault, mentre l’11% è stato acquisito dal marchio austriaco Red Bull, dove Jürgen Klopp ha recentemente dato il via al suo operato come direttore sportivo per l’area calcistica.

Nel 2027, Ferracci cederà la sua posizione alla guida della società parigina, trasferendo il 30% di quote ancora in suo possesso. Con questa operazione, che è stata valutata almeno cento milioni di euro, Agache arriverà a possedere l’85% del club, mentre Red Bull aumenterà la sua partecipazione al 15%. «Gli Arnault vogliono costruire nei prossimi dieci anni un percorso solido e duraturo, ma se potranno accelerare, non esiteranno; ciò che non vogliono fare è bruciare le tappe troppo rapidamente», ha spiegato Ferracci.

Per quanto riguarda i piani del club francese relativi al proprio stadio, il París FC ha messo gli occhi sul Jean-Bouin, uno stadio municipale da 20.000 posti che attualmente ospita il team di rugby Stade Français. «Dobbiamo trovare un accordo con loro, perché ritengono che subirebbero un danno se ci trasferissimo lì», ha ammesso il presidente del club. Si ridurrà così la distanza dai rivali del PSG: dagli otto chilometri che separano lo stadio Charléty dal Parco dei Principi, si passerà a soli pochi metri.

Negli ultimi anni, il gruppo francese del lusso LVMH ha intensificato i suoi rapporti con il settore automobilistico attraverso varie iniziative. Louis Vuitton ha realizzato una vetrina per i trofei del Gran Premio di Monaco dal 2021, mentre il marchio Berluti è sponsor ufficiale del pilota francese Pierre Gasly. Inoltre, Dior ha annunciato a luglio che il pilota britannico Lewis Hamilton è diventato ambasciatore del brand, mentre Tag Heuer è cronometrista ufficiale della scuderia Red Bull Racing.