Jannik Sinner entra nella storia. Il tennista italiano ha battuto in tre set Alexander Zverev (6-3 7-6 6-3) in 2 ore e 45’ per confermarsi campione degli Australian Open, diventando il primo azzurro a conquistare tre volte un torneo dello Slam.

Un trionfo arrivato con una finale dominata da Sinner, in un torneo non facile visto i problemi fisici. Ma in tre set l’azzurro non ha concesso nemmeno una palla break all’avversario, chiudendo solo il secondo in equilibrio vincendo però al tie break.

Quanto vale vincere Australian Open, il montepremi

Ma quanto vale il successo di Sinner a Melbourne? Il totale del montepremi degli Australian Open 2025 infatti ammonta a 96,5 milioni di dollari australiani, equivalenti a circa 58 milioni di euro, segnando un incremento di quasi il 12% rispetto all’edizione 2024. Questo risultato testimonia l’impegno degli organizzatori nel riconoscere il valore dei partecipanti e nel rendere ancora più attraente il primo Slam della stagione.

Quanto vale vincere Australian Open, i premi

Ecco, di seguito, il montepremi relativo al singolare maschile e femminile dell’Australian Open: