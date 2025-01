Compenso record per il CEO di Starbucks: 96 milioni in quattro mesi

Oltre 90 milioni di dollari per quattro mesi di lavoro. È questo il compenso record che Starbucks ha corrisposto al suo amministratore delegato Brian Niccol, come riportato da Bloomberg.

Nel dettaglio, il 94% del compenso di Niccol deriva da premi in azioni, secondo un documento ufficiale. La maggior parte di questi è legata alle prestazioni, mentre il resto è basato sul tempo, con maturazione su un periodo di tre anni. Niccol, che si è unito a Starbucks all’inizio di settembre, ha anche ricevuto un bonus di 5 milioni di dollari al suo primo mese di anniversario con l’azienda.

Starbucks ha sostituito il precedente Amministratore Delegato lo scorso anno dopo una serie di cali nelle vendite, reclutando Niccol da Chipotle Mexican Grill per risollevare l’azienda. La catena di caffè non ha richiesto a Niccol di trasferirsi a Seattle, dove ha sede Starbucks, e ha accettato di coprire i costi di alloggio temporaneo nell’area, oltre all’uso del jet aziendale.

Il documento pubblicato nei giorni scorsi dalla società mostra che Starbucks ha pagato più di 143.000 dollari in spese di alloggio, circa la metà dei quali relativi a tasse. Niccol ha inoltre speso circa 72.000 dollari per volare tra la sua casa nella California del sud e Seattle, e circa 19.000 dollari per altri usi personali dell’aereo aziendale.

Bloomberg inoltre ha stimato che il pacchetto annuale di compensi di Niccol fosse valutato intorno ai 113 milioni di dollari al momento della sua assunzione, con una grande parte legata a titoli azionari per sostituire i premi del suo precedente datore di lavoro che ha dovuto rinunciare. Secondo il Bloomberg Pay Index, Niccol rientra tra i 20 Amministratori Delegati più pagati.

Nel documento, inoltre, Starbucks ha descritto Niccol come un “leader altamente ricercato ed efficace con un comprovato curriculum” e l’esperienza necessaria per guidare la crescita della catena.