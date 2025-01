L’NBA sbarca in Europa? Contatti con i club di calcio per creare nuove squadre

L’idea di sbarcare in Europa con un proprio torneo che sia rivale dell’attuale Eurolega rimane nella testa della NBA. Lo ha confermato il commissioner Adam Silver, parlando nei giorni scorsi a margine della sfida tra San Antonio Spurs e Indiana Pacers disputata a Parigi.

Da un anno a questa parte, l’ufficio della lega NBA sta esplorando l’idea di avviare una nuova lega europea autonoma e separata dalla NBA. Nel suo commento più articolato sull’argomento, Silver ha dichiarato apertamente che, a suo parere, l’attuale principale lega europea, l’Eurolega con le sue 18 squadre, sta lasciando sul tavolo opportunità di crescita e guadagno, aprendo così uno spiraglio per un intervento della NBA.

“Anche se l’Europa continua a sviluppare alcuni dei migliori giocatori al mondo riteniamo che le opportunità commerciali non siano cresciute di pari passo con lo sviluppo del gioco,” ha detto Silver. “E quello che facciamo noi della NBA è gestire leghe. Gestiamo ovviamente la WNBA, la Basketball Africa League, la G League, una lega per videogiochi 2K. Operiamo in cinque leghe diverse e pensiamo che questa sia un’area in cui abbiamo competenze. Pertanto, stiamo valutando molto attentamente se ci sia l’opportunità di professionalizzare il gioco a un altro livello qui, creando una più ampia opportunità commerciale”.

“Il nostro piano fin dall’inizio era di trascorrere del tempo qui la scorsa estate durante le Olimpiadi per una serie di incontri; siamo stati sul campo per circa due settimane per osservare il basket”, ha detto Silver. “Poi tornare, fare ulteriori analisi, sempre sapendo che saremmo stati qui questa settimana di gennaio per organizzare un nuovo ciclo di incontri e sfruttare l’opportunità. Abbiamo una riunione del consiglio NBA a fine marzo, e forniremo un aggiornamento ai nostri responsabili”.

Come riportato da ESPN, inoltre, nell’ultimo anno la NBA ha contattato potenziali investitori e proprietari di squadre per valutare il loro interesse. Inoltre, la lega ha discusso con importanti club di calcio europei la possibilità di creare nuove squadre di basket per la nuova lega. In alcuni casi, come Barcellona e Real Madrid ad esempio, esistono già club calcistici che hanno anche società di basket nell’ambito del concetto di polisportiva alla spagnola.

“Il tono delle riunioni è stato molto positivo. Non è contro nessuno né contro altre organizzazioni,” ha dichiarato Silver riguardo agli incontri con potenziali partner. “Quando guardiamo a questa opportunità e a questi potenziali partner, ci dicono che dal punto di vista commerciale, delle reti che rappresentano o delle aziende che rappresentano, credono che ci sia il desiderio di connettersi con i consumatori, in particolare quelli giovani, che generalmente costituiscono la base di fan della NBA. Ritengono che il mercato sia pronto per fare di più in questo sport”.

Come parte di questo sforzo, sembra che la NBA sia pronta a pianificare partite in diverse aree d’Europa. Dopo aver giocato partite di stagione regolare a Parigi negli ultimi tre anni e a Londra prima della pandemia, la lega ha avviato conversazioni per organizzare partite di stagione regolare in nuove città come Manchester e Berlino, possibili sedi di squadre per una lega europea.