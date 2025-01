Da Trump a Davos, il calcio è sempre più geopolitica: i conti della Serie A e l'allarme inquietante della Ligue 1

La conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, che il calcio ha ormai assunto un peso geopolitico ed economico planetario è emersa in tutta la sua evidenza in questi giorni:

Sabato 19, a due giorni dall’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca il presidente della FIFA, Gianni Infantino , è stato ricevuto dal neo eletto presidente degli Stati Uniti d’America nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida.

si è trasferito a per essere lunedì 20 presente tra gli invitati alla di del 78enne tycoon newyorchese. Nello stesso tempo, martedì 22, in Svizzera un ex giocatore come David Beckham , ora proprietario dell’ Inter Miami in MLS , è stato invitato a parlare al World Economic Forum di Davos , un evento che si tiene annualmente nella cittadina elvetica e nel quale i grandi del mondo politico (per intenderci Trump è intervenuto online e tra i presenti c’era anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ) ed economico si trovano per discutere delle macro tendenze della geopolitica internazionale.

Infantino e il ruolo di Trump per il calcio negli USA

Nello specifico, Infantino ha spiegato di aver discusso con Trump della Coppa del Mondo per Club di quest’estate e soprattutto della Coppa del Mondo per nazionali del 2026. Due tornei globali che saranno ospitati entrambi negli Stati Uniti e che hanno un notevole significato strategico per entrambi i personaggi:

per Trump , perché negli Stati Uniti hanno ormai capito che lo sviluppo di un eventuale quinto sport nazionale a livello professionistico da affiancare al mondo universitario e alle quattro discipline tradizionali nordamericane ( football americano , hockey , basket e baseball ) non può che fare bene a una economia che ha nella passione per lo sport un notevole motore trainante . Anche perché gli Stati Uniti hanno un numero di franchigie limitato nelle loro discipline tradizionali e quindi un quinto sport nazionale non farebbe che bene all’economia, soprattutto in alcune piazze “dimenticate” dalle quattro discipline storiche. Per esempio, nella MLS sono piazze importanti Columbus (Ohio) e Austin (Texas), che trovano scarsa rappresentanza nei quattro grandi sport nordamericani.

Per quanto concerne Davos, invece, l’intervento di Beckham ha avuto come elemento pivotale il suo ruolo di ambasciatore dell’Unicef e proprio per questo l’ex calciatore ha parlato di giovani, di sviluppo sostenibile e del lavoro del suo “7 Fund”, che collabora con l’Unicef per sostenere i diritti dei bambini più vulnerabili. In particolare, l’ex stella del Manchester United e della nazionale inglese ha spiegato: «Non sono un politico né uno scienziato, ma so riconoscere una cosa: la forza di questo sport. Il calcio è lo sport più amato e può cambiare la vita delle persone». Però il fatto stesso che l’ex Spice Boy sia stato invitato in un contesto così elitario la dice lunga sulla importanza che il calcio ha assunto a ogni livello.

Lo stesso dicasi per il panel “Connection vs Connectivity: Tackling the Loneliness Epidemic” in cui era presente Uva e che aveva quali altri interlocutori:

Chris McKenna -Founder & CEO, Protect Young Eyes (moderatore)

-Founder & CEO, Protect Young Eyes (moderatore) Gaia Bernstein – Professoressa alla Seton Hall University School of Law

– Professoressa alla Seton Hall University School of Law Mitch Prinstein – Chief Psychology Officer presso l’American Psychological Association

– Chief Psychology Officer presso l’American Psychological Association Phil McRae – Educator & Scholar

L’obiettivo era analizzare come la dipendenza digitale nei giovani porti a una mancanza di attenzione e a uno sviluppo più lento di abilità sociali. In questo senso, ha spiegato Uva, il calcio può essere un antidoto in quanto una attività fisica costante a livello di squadra non solo aiuta le interazioni sociali ma anche amicizie e abilità di lavorare in team, anche perché mentre una persona è impegnata in una partita non può essere davanti a uno smartphone o a uno schermo. Inoltre, lo sport migliora il livello di salute mentale e contrasta ansia e sbalzi di umore.

Insomma, se il calcio mondiale nella sua missione di mantenere la leadership di sport più popolare del pianeta, aveva la necessità di essere presente nei principali eventi economici e politici a livello mondiale, non si può non dire che questo obiettivo sia stato centrato.

Non solo, ma per venire a temi più meramente economici, la Deloitte Money League ha messo in evidenza come i fatturati dei maggiori 20 club al mondo nella stagione 2023/24 siano cresciuti a 11,2 miliardi di euro, un livello del 6% superiore a quella precedente. E se si allarga il campo ai primi 30 club questo dato sale del 6,5%.

Senza dubbio un dato incoraggiante anche se poi la solidità dei club non è tanto data dai ricavi, per quanto importantissimi, ma dal loro bilanciamento con i costi. Non va dimenticato per esempio che nel 2023 era emerso che il Barcellona dominava di fatto in termini di ricavi rispetto agli altri top club, però qualche giorno più tardi la stessa società catalana ammise di avere avuto oltre 1,3 miliardi di debiti. E quindi di essere stata sull’orlo dell’insolvenza.

I conti della Serie A nella stagione 2023/24

In questo quadro, come svelato da Calcio e Finanza i conti della Serie A nella scorsa stagione hanno visto un ulteriore miglioramento da un punto di vista dei ricavi ma anche dell’ultima riga dei bilanci, quella cioè del risultato netto: seppur ancora in perdita, infatti, il rosso aggregato dei club del massimo campionato è sceso da 441 a 369 milioni di euro, a fronte di ricavi pari a 3,8 miliardi e costi per 3,9 miliardi: le spese rimangono ancora superiori alle entrate, ma il fatturato ha visto un aumento del 7% tra il 2022/23 e il 2023/24 rispetto al 5% dei costi.

Una crescita del fatturato che è significativa soprattutto considerando la stagnazione dei diritti tv, pari a complessivi 1,47 miliardi (nel 2018/19, prima della pandemia, erano stati complessivamente 1,37 miliardi) e un livello di entrate dal calciomercato (780 milioni) anch’esso stabile rispetto agli anni precedenti. La spinta così è arrivata dai ricavi commerciali e anche da quelli da stadio, due temi fondamentali per cercare di ridurre il gap dall’estero.

Guardando però i dati da un altro punto di vista, emerge comunque come i costi siano ancora decisamente troppo alti. Il 77% dei ricavi infatti viene investito per quanto riguarda il costo del personale (1,96 miliardi rispetto a 1,88 miliardi nel 2022/23), gli ammortamenti dei calciatori (811 milioni rispetto a 772 milioni) e i costi del calciomercato. Un valore che i club devono cercare di diminuire, provando però al tempo stesso a mantenere alta la competitività in campo (dimostrata anche dai risultati europei): una sfida non semplice ma decisiva nella ricerca della sostenibilità economica.