Ricavi, costi e risultato netto: tutti i conti della Premier League 2022/23

I venti club della Premier League 2022/23 hanno registrato un rosso aggregato pari a 827 milioni di euro, con ricavi in aumento a 8,1 miliardi di euro (7,3 miliardi senza considerare le plusvalenze), costi per 8,7 miliardi di euro. È quanto emerge dalla analisi dei bilanci di tutte le società che hanno partecipato al massimo campionato nella stagione 2022/23, realizzata da Calcio e Finanza. A livello metodologico, sono stati riclassificati i dati di tutti i club, prendendo in considerazione l’ultimo bilancio pubblicato dalle società nelle scorse settimane.

Bilanci Premier League 2022 2023 – I ricavi

Complessivamente, i club di Premier League nella stagione 2022/23 ha registrato ricavi per 8,1 miliardi di euro, la quota più alta toccata dalle società del massimo campionato inglese. La voce più corposa è quella relativa ai diritti televisivi, pari a 3,7 miliardi di euro (46% del totale dei ricavi), seguiti dai ricavi commerciali, pari a 2,2 miliardi di euro (28% del totale), e dai ricavi da gara, pari a 1,0 miliardi di euro (12% del totale).

Complessivamente, l’aumento è stato pari al 14% rispetto al 2021/22, con l’aumento maggiore rappresentato dai ricavi da gara passati da 874 milioni a 1,0 miliardi di euro (+15%).

Questi i ricavi voce per voce:

Ricavi da gare: 1.004,5 milioni di euro (+15% rispetto al 2021/22);

Ricavi commerciali: 2.261,8 milioni di euro (+13% rispetto al 2021/22);

Ricavi da diritti audiovisivi: 3.770,1 milioni di euro (+10% rispetto al 2021/22);

Altri ricavi: 290,1 milioni di euro (+331% rispetto al 2021/22);

Ricavi da gestione calciatori: 811,2 milioni di euro (+7% rispetto al 2021/22);

TOTALE: 8.137,6 milioni di euro (+14% rispetto al 2021/22).

In particolare, tra i club chi ha contribuito maggiormente in termini di ricavi è stato il Manchester City, con ricavi per quasi 980 milioni di euro davanti a Chelsea (795 milioni) e Manchester United (780 milioni), con la spinta per le prime due anche dalle plusvalenze (rispettivamente 142 milioni per i Citizens e 73 milioni per i Blues).

Bilanci Premier League 2022 2023 – I costi

I costi aggregati per i club della Premier League 2022/23 sono stati pari a 8,7 miliardi di euro, al netto degli oneri finanziari, con una cescita del 15% rispetto ai 7,6 miliardi di euro del 2021/22. La voce che comporta le maggiori spese per le società è quella degli stipendi e in generale il costo del personale, pari a 4,7 miliardi di euro, che rappresenta circa il 54% dei costi complessivi e che ha un impatto sui ricavi pari al 58%. Gli ammortamenti e le svalutazioni sono pari invece a 2,7 miliardi di euro, di cui circa 2 miliardi di euro legati ai soli ammortamenti per i diritti delle prestazioni dei calciatori.

Questi i costi voce per voce nella stagione 2022/23:

Costi per il personale: 4.719,4 milioni di euro (+12% rispetto al 2021/22);

4.719,4 milioni di euro (+12% rispetto al 2021/22); Ammortamenti e svalutazioni: 2.272,8 milioni di euro (+21% rispetto al 2021/22) di cui 2.006,7 milioni per gli ammortamenti legati ai calciatori (+14% rispetto al 2021/22);

2.272,8 milioni di euro (+21% rispetto al 2021/22) di cui 2.006,7 milioni per gli ammortamenti legati ai calciatori (+14% rispetto al 2021/22); Altri costi operativi: 1.748,4 milioni di euro (+14% rispetto al 2021/22);

1.748,4 milioni di euro (+14% rispetto al 2021/22); TOTALE: 8.740,6 milioni di euro (+15% rispetto al 2021/22.

Bilanci Premier League 2022 2023- Il risultato netto

L’EBITDA è quindi risultato positivo per 1.669,8 milioni di euro, mentre l’EBIT è invece negativo per 603,0 milioni di euro. Il risultato ante imposte è negativo per 828 milioni di euro, con un risultato netto aggregato per i club di Premier League pari a 827,2 milioni di euro.

In particolare, sono state 16 le società a chiudere il proprio bilancio in rosso: si va dai -140 milioni dell’Aston Villa al Brighton che ha chiuso con un utile record di 143 milioni.