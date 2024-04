Scudetto Inter dal divano? Le due combinazioni possibili dopo derby

È ormai tutto pronto in casa Inter per festeggiare lo scudetto numero 20 della propria storia. Da decidere se arriverà sul campo o comodamente seduti sul divano. E il primo match point è il derby della Madonnina contro il Milan in programma lunedì 22 aprile. In caso di vittoria nerazzurra ecco che potrebbero partire i tanto attesi festeggiamenti. Ma c’è anche la possibilità che i nerazzurri celebrino lo scudetto sul divano guardando la televisione, e in particolare le partite del Milan.

Infatti, qualora il derby desse un risultato diverso dal successo nerazzurro, ecco che le combinazioni con i risultati del Milan potrebbero aprire a diversi scenari, anche in base al calendario. Infatti, bisognerebbe aspettare la settimana successiva quando l’Inter ospiterà a San Siro il Torino, molto probabilmente sabato alle ore 15.00. In caso di pareggio nel derby, a Lautaro Martinez e compagni basterebbe vincere contro i granata per laurearsi campione di Italia senza guardare al risultato di Juventus-Milan.

Una sconfitta, invece, chiamerebbe in causa ancora il Milan, che salirebbe a -11, e potrebbe rinviare la festa ancora di una settimana in caso di vittoria in casa dei bianconeri. Un doppio successo in quella giornata delle milanesi farebbe rimanere il distacco invariato a 11 punti, quando alla fine del campionato mancherebbero ancora quattro giornate.

In questo caso, la data cerchiata in rosso per i nerazzurri sarebbe quella del 5 maggio, quando l’Inter scenderà in campo a Reggio Emilia contro il Sassuolo per riscrivere tutta un’altra storia rispetto a quel giorno del 2002 all’Olimpico in casa della Lazio. Qui non servirebbe più vedere al risultato del Milan, ma servirebbe comunque una vittoria così da mantenere come minimo gli 11 punti di distanza. O comunque lo stesso risultato ottenuto dai rossoneri in casa contro il Genoa. A quel punto mancherebbero solamente tre giornate, centrando così la matematica certezza della vittoria dello scudetto.

Inter vittoria campionato dal divano – Le due combinazioni

Le combinazioni che permetterebbero all’Inter di vincere lo scudetto senza giocare: