Australian Open 2025, la finale Sinner-Zverev sarà trasmessa in chiaro

La finale degli Australian Open 2025 tra Jannik Sinner e Alexander Zverev sarà visibile in diretta in chiaro. Sky ha infatti annunciato di aver concesso a Warner Bros. Discovery la possibilità di trasmettere in chiaro la finale della competizione (in programma nella mattinata di domenica, a partire dalle ore 9.30 italiane) sul canale NOVE.

Sinner Zverev in chiaro – Sky pronta a mettere a disposizione TV8

Con l’obiettivo di offrire la massima visibilità a questo importante evento per il tennis italiano, Sky è inoltre pronta a mettere a disposizione il proprio canale in chiaro, TV8, per garantire così un ulteriore ampliamento del pubblico che potrà godersi questa straordinaria sfida.

Entrambi i tennisti alla terza finale a livello Slam: Sinner ha vinto entrambe le volte in cui si è giocato il titolo in un Major, mentre Zverev ha perso contro Dominic Thiem agli US Open 2020 e con Carlos Alcaraz al Roland Garros l’anno scorso. Jannik in semifinale ha battuto Ben Shelton, mentre il tedesco ha approfittato del ritiro di Novak Djokovic dopo il primo set.