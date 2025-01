Vlahovic-Juve, aria di addio? Quanto costa al club e la cifra per la plusvalenza

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è incerto. La prima stagione sotto la gestione di Thiago Motta non sta dando i risultati sperati per l’attaccante serbo, che ha messo a segno 12 gol fino ad ora (di cui 7 in campionato), ma che non sta fornendo prestazioni all’altezza, l’ultima quella opaca messa in mostra nella sfida di Champions con il Bruges.

Il calciatore è il più pagato della rosa bianconera e dell’intera Serie A – 12 milioni di euro netti a stagione – e per portarlo a Torino dalla Fiorentina la Juventus ha messo sul piatto oltre 85 milioni di euro (questo l’ultimo costo storico ufficiale reperibile dal bilancio del club bianconero al 30 giugno 2024). Tra il rendimento e i costi da sostenere, non è dunque da escludere un addio a fine stagione, dal momento in cui i tempi per imbastire un’operazione di questo tipo nel mercato invernale sono inevitabilmente ridotti.

Vlahovic peso a bilancio – Quanto costa l’attaccante alla Juventus

Ma quanto costa Vlahovic alla Juventus nel 2024/25? E quanto dovrebbe incassare il club per fare registrare una plusvalenza in estate? Partendo dal costo del calciatore, la quota ammortamento di Vlahovic per questa stagione è pari a 19,55 milioni di euro. Cifra a cui si aggiungono 22,2 milioni di euro di stipendio lordo, per un peso complessivo a bilancio pari a 41,75 milioni di euro.

Costo che la Juventus dovrebbe sostenere anche nella prossima stagione, a meno che il serbo non accetti un rinnovo con riduzione dell’ingaggio o che, appunto, si arrivi a una cessione. Al 30 giugno 2024 il valore netto a bilancio del giocatore era pari a 39,1 milioni di euro, cifra che a gennaio del 2025 è scesa a 29,33 milioni di euro circa.

Vlahovic peso a bilancio – L’ipotesi plusvalenza

A giugno del 2025, il valore netto di Vlahovic sarà sceso ulteriormente a 19,55 milioni di euro circa. Sarà questa la cifra minima da incassare per non fare registrare una minusvalenza (e di conseguenza, l’incasso oltre questa cifra sarà tutta plusvalenza), un prezzo sicuramente abbordabile per l’attaccante, sul quale pesa però un ingaggio particolarmente elevato. La seconda parte di stagione potrà dirci di più sul futuro.