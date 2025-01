Simonelli: «Ritrovata unità di intenti: ci aiuterà per riportare la Serie A al centro del sistema»

L’Assemblea della Lega Serie A si è riunita oggi a Milano con la partecipazione di tutte e 20 le Società. Il Presidente Ezio Simonelli in apertura di riunione ha dato il benvenuto al nuovo Presidente esecutivo dell’Hellas Verona, Italo Zanzi.

I Club hanno affrontato tutti i punti previsti dall’ordine del giorno, approvando all’unanimità, per la stagione in corso, l’algoritmo di ponderazione utilizzato nella definizione delle quote di audience per il calcolo della ripartizione dei diritti audiovisivi.

“L’Assemblea si è svolta in un clima sereno e di grande partecipazione – ha commentato il Presidente della Lega Serie A -. Ho ritrovato un’unità di intenti interna che ci aiuterà anche nel ripristinare una collaborazione proattiva con la Federazione, riportando la Serie A nel suo alveo naturale di centralità e motore del sistema”.