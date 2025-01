Champions, ottavi record: per Inter, Milan e Atalanta valgono 240 milioni

Si avvicina la fine della prima fase della nuova Champions League. Il torneo è stato rivoluzionato a partire dal 2024/25, con l’introduzione del nuovo format che prevede 36 squadre e un girone unico. E proprio questa novità farà sì che moltissimi verdetti sulle squadre qualificate (tra ottavi di finale diretti e i nuovi playoff) siano ufficiali solamente all’ultima giornata.

L’ottavo turno della manifestazione è in programma per mercoledì 29 gennaio, quando tutte le 36 squadre daranno vita a 18 sfide in contemporanea. Tra queste anche le italiane, in campo con obiettivi diversi. Se il Bologna – già eliminato – gioca per la gloria e per incassare gli ultimi premi (2,1 milioni per la vittoria e una migliore posizione in classifica) e la Juventus cerca invece di migliorare la sua posizione per i playoff, ci sono tre club di Serie A che puntano agli ottavi di finale diretti.

Si tratta di Inter, Milan e Atalanta, che con un successo all’ultimo turno avranno la garanzia di volare al turno che si disputerà a marzo. Oltre al prestigioso traguardo sportivo (l’Italia è l’unica che, senza guardare le avversarie, può portare tre club direttamente agli ottavi), questo risultato avrebbe un impatto economico senza precedenti nella storia della Champions League sui conti delle società.

Quanto valgono gli ottavi di Champions? Bonus partecipazione e pilastro “value”

Sulla base dei dati a disposizione, Calcio e Finanza può stimare i ricavi per i tre club in caso di vittoria all’ultimo turno e di qualificazione diretta agli ottavi di finale. Partiamo dal bonus partecipazione, uguale per tutti, che porta nelle casse delle società italiane 18,62 milioni di euro.

Guardando alle cifre di partenza, i ricavi si completano con le somme derivanti dal pilastro “value”, un nuovo segmento pensato dalla UEFA per accorpare market pool (il valore del mercato dei diritti televisivi) e il ranking storico/decennale. La somma complessiva che sarà distribuita andrà divisa in due parti (qui una spiegazione esaustiva del sistema di calcolo):

La parte europea – legata al mercato dei diritti tv del continente, distribuita in base a un ranking creato utilizzando la media tra il peso del singolo mercato nazionale e il ranking UEFA su cinque anni;

La parte non europea – legata al ranking storico/decennale, esclusi però i punti guadagnati per i titoli conquistati nella storia.

Su questo fronte, l’Inter si avvicina ai 34 milioni di euro, l’Atalanta tocca quota 29 milioni e il Milan si ferma a poco meno di 28 milioni di euro.

Quanto valgono gli ottavi di Champions? I risultati della prima fase e la classifica

Si passa poi al premio per la posizione nella classifica unica, una novità di questa stagione. Inizialmente, il premio andava da un minimo di 275mila euro (ultimo posto) a un massimo di 9,9 milioni di euro (prima posizione). Queste cifre saranno riviste verso l’alto, perché al totale da distribuire si sommeranno le quote non distribuite per i pareggi nelle partite della prima fase (parliamo al momento di 11,2 milioni di euro). Se le tre squadre mantenessero le loro posizioni, incasserebbero i premi seguenti: 9,6 milioni per l’Inter, 9,1 milioni per il Milan e 8,8 milioni per l’Atalanta.

Passando ai bonus per i risultati, ricordiamo che da quest’anno le vittorie (2,1 milioni) e i pareggi (700mila euro) valgono un po’ meno rispetto ad ora (rispettivamente 2,8 milioni e 930mila euro). Ipotizzando un successo per tutte e tre le squadre nell’ultimo turno, l’Inter incasserebbe 13,3 milioni di euro, il Milan 12,6 milioni di euro e l’Atalanta 11,9 milioni di euro. La vittoria dell’ultimo turno, come detto, garantirebbe anche una posizione matematica tra il 1° e l’8° posto per le tre squadre. Questo significa che ognuno dei tre club incasserebbe: 2 milioni di euro ulteriori come bonus per questo piazzamento e soprattutto 11 milioni di euro per l’accesso diretto agli ottavi di finale.

Quanto valgono gli ottavi di Champions? Il totale della prima fase

Sommando tutte queste cifre, arriviamo a un totale di 238,9 milioni di euro per i tre club italiani in caso di accesso agli ottavi di finale, senza passare dai playoff. Si tratta di una vera e propria cifra record, nel dettaglio così suddivisa: