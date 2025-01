EA Sports FC 25, il videogioco di calcio prodotto da Eletronic Arts dopo la fine della collaborazione con la FIFA, non sta riscontrando il successo atteso. Per questo, nella giornata di ieri, EA ha perso ben il 16,7% in Borsa, registrando il calo peggiore in un singolo giorno dal 2008.

Secondo quanto riporta il quotidiano statunitense The Wall Street Journal, il gioco di EA sul calcio rappresenta quasi metà delle prenotazioni nette totali della compagnia negli ultimi cinque anni, influenzando enormemente il business. Complessivamente, EA ha dichiarato che le prenotazioni nette totali per l’intero anno sono ora previste tra 7 miliardi e 7,15 miliardi di dollari, meno della stima precedente che prevedeva un incasso fra i 7,5 miliardi a 7,8 miliardi.

Le prenotazioni nette per il franchise calcistico di EA sono previste in calo anno su anno. L’annuncio segna un cambiamento netto rispetto al rapporto sui guadagni del secondo quadrimestre, in cui la compagnia scriveva: «EA Sports FC ha visto una crescita dei servizi live su tutte le piattaforme nel secondo quadrimestre, e le prenotazioni nette totali del franchise nel 2025 sono sulla buona strada per crescere rispetto a un 2024 da record».

Un risultato negativo quello di FC 25 che segue la delusione di Dragon Age: The Veilguard, rilasciato a ottobre con 1,5 milioni di giocatori durante il trimestre. Risultato che non ha permesso alla compagnia di dover rivedere le proprie analisi con un risultato sotto le attese del circa 50%.

La collaborazione con la FIFA, in seguito a richieste ritenute eccessive da parte dell’organo del calcio mondiale guidato da Gianni Infantino, è avvenuta dopo i Mondiali del 2022. Il primo videogioco lanciato da EA, FC 24, ha ottenuto un grande successo con più di 14,5 milioni di account attivi entro quattro settimane dal lancio. Nel terzo quadrimestre del 2024, il gioco ha registrato una crescita delle vendite del 7% rispetto all’anno precedente.

Nonostante questi dati, le recensioni sui videogiochi prodotti sono state mediocri. I due giochi FC hanno punteggi degli utenti su Metacritic di 2,5 e 2,6, rispetto ai voti di 3,6 e 3,7 ottenuti da FIFA 22 e FIFA 23. Dal canto proprio, la compagnia mantiene una prospettiva positiva riguardo alla qualità del gioco. «Questo mese, i nostri team hanno introdotto un aggiornamento completo del gameplay oltre al nostro aggiornamento annuale Team of the Year in FC 25 – ha dichiarato il CEO di EA Andrew Wilson –. Il feedback positivo dei giocatori e i primi risultati sono incoraggianti».

Infine, la concorrenza. Partiamo da eFootball, un gioco di calcio concorrente prodotto da Konami che segue significativamente EA Sports FC nella quota di mercato, è gratuito da scaricare e si basa su microtransazioni per generare entrate. Poi c’è la FIFA, che nel frattempo, presterà il suo nome a un altro gioco di calcio free-to-play, FIFA Rivals di Mythical Games, il cui rilascio è previsto per l’estate del 2025.