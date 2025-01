La nuova offerta di TIM: DAZN a meno di 20 euro al mese per sette mesi

Il campionato di Serie A 2024/25 si avvicina sempre di più alla sua fase decisiva. Niente è ancora deciso con continui duelli sia per le posizioni nobili della classifica che per la lotta alla salvezza. E proprio per questo scorcio di stagione, ecco una nuova offerta per vedere tutte le partite del massimo campionato italiano in onda su DAZN.

Dopo le offerte presentate durante l’estate, TIM ha deciso di lanciare nuove proposte per seguire la Serie A, abbinandole ad altri contenuti (sportivi e non). L’intesa tra DAZN e TIM è stata rinnovata nel mese di marzo del 2024 e consentirà ai clienti TimVision di seguire – oltre al campionato italiano – alcune delle migliori competizioni calcistiche in Europa e tanto altro sport.

TIM offerta DAZN – La nuova proposta con TimVision

Ma quanto costa abbonarsi a DAZN tramite la nuova offerta messa a disposizione da TIM? L’offerta più conveniente per chi fosse interessato a seguire la Serie A è “TimVision Calcio e Sport”. Il piano prevede l’abbonamento a TimVision, a DAZN Standard, a Disney+ (piano Standard con pubblicità) e a Infinity+: sette mesi sono proposti al prezzo di 19,99 euro al mese e poi si passa a 34,99 euro al mese. Il primo anno costerebbe così 315 euro, anziché 420 euro.

L’offerta prevede un vincolo di un anno per poter aderire ed è attivabile, ad ora, fino al 25 gennaio 2025. Lo stesso piano è disponibile con pagamento mensile (senza vincolo annuale) al prezzo di 44,99 euro al mese, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento.

TIM offerta DAZN – I dettagli del piano Standard

Ricordiamo che il piano Standard consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, purché siano connessi entrambi alla stessa rete internet della propria abitazione (ad esempio, un convivente connesso da casa via Smart TV e uno tramite smartphone, entrambi collegati alla stessa rete internet della propria abitazione). Il piano Standard permette di registrare l’App DAZN su al massimo sei dispositivi e di utilizzare il servizio DAZN in mobilità, ma non mentre viene utilizzato l’altro dispositivo registrato.