Milan, lesione al polpaccio per Emerson Royal: salta il possibile trasferimento

Emerson Royal ha riportato una lesione distrattiva di alto grado del polpaccio destro in seguito all’infortunio accusato nei primissimi minuti della sfida di San Siro fra Milan e Girona.

Il terzino brasiliano, nonostante le critiche di molti tifosi rossoneri sui social, era riuscito a farsi preferire a Davide Calabria sia da Paulo Fonseca che da Sergio Conceiçao. L’infortunio è arrivato a poche ore dallo sbarco a Milano di Kyle Walker come nuovo calciatore del Milan, ma soprattutto in pieno calciomercato con Emerson Royal che era al centro di diversi colloqui per un trasferimento in questa finestra invernale.

Proprio per l’infortunio, che dovrebbe tenerlo fuori almeno due mesi fino a un massimo di tre, un suo eventuale trasferimento è pressoché impossibile viste le tempistiche di recupero. Quindi, al momento Conceiçao ha a disposizione come terzini destri Calabria e Walker, in attesa del rientro di Emerson Royal appunto ma anche del lungo degente Alessandro Florenzi.