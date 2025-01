Champions, l'ultimo turno vale 15 milioni per Inter, Milan e Atalanta: ecco perché

Inter, Milan e Atalanta, in rigoroso ordine di classifica. In vista dell’ultimo turno della prima fase della nuova UEFA Champions League, la Serie A è l’unico campionato europeo che attualmente vanta tre squadre nelle prime otto posizioni del girone unico. Tre formazioni che, potenzialmente, possono conquistare l’accesso diretto agli ottavi di finale.

Una vittoria garantirà questo traguardo a tutte e tre le squadre impegnate nella competizione. Per l’Atalanta il successo è obbligato, mentre Inter e Milan mantengono speranze di qualificazione anche in caso di sconfitta (i nerazzurri) e di pareggio (i rossoneri). Servono diversi incastri, ma la possibilità a livello matematico c’è ancora.

Un successo sarà invece garanzia di qualificazione agli ottavi, con due partite in meno da preparare – non poco, considerando il calendario sempre più affollato – e diversi milioni di euro in più nelle casse delle società. Ottenere i tre punti nell’ultimo incontro varrà infatti oltre un maxi bonus complessivo da oltre 15 milioni di euro per i tre club.

Quanto vale qualificazione Champions? I premi per il passaggio agli ottavi

Ma da cosa dipende questa cifra? Sostanzialmente da tre fattori diversi:

Vittoria nella partita del girone – 2,1 milioni di euro

Bonus per le squadre che si classificano dal 1° all’8° posto – 2 milioni di euro

Bonus per l’accesso diretto agli ottavi di finale – 11 milioni di euro

TOTALE – 15,1 milioni di euro

A questa cifra bisognerà poi aggiungere la somma per il piazzamento finale nella classifica. Considerando che il primo posto non è più raggiungibile, per l’Inter la cifra va da 9,1 a 9,6 milioni di euro. Per il Milan si va da 8,5 a 9,4 milioni di euro, mentre per l’Atalanta da un minimo di 8,3 a un massimo di 9,4 milioni di euro.

Anche queste cifre saranno parzialmente riviste verso l’alto al termine dell’ultima giornata, dal momento in cui il bonus complessivo per la classifica, che attualmente ammonta a oltre 183 milioni di euro, sarà integrato dalle somme non distribuite per le partite del girone che si sono concluse in parità. Al momento, parliamo di poco più di 11 milioni di euro aggiuntivi.