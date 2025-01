Kolo Muani in prestito alla Juventus: le cifre ufficiali dell’operazione

«Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Paris Saint-Germain FC per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kolo Muani Randal a fronte di un corrispettivo di € 1,0 milione, oltre ad oneri accessori pari a 2,6 milioni».

Con questa nota ufficiale, il club bianconero ha annunciato l’ingaggio dell’attaccante francese dalla società parigina: «Il corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 2,0 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi», prosegue la nota.

Kolo Muani cifre Juventus – L’impatto dell’operazione a bilancio

Come impatterà questa operazione sui conti della società nel 2024/25? Oltre al costo del prestito, il club bianconero si assumerà totalmente l’onere dell’ingaggio di Kolo Muani per i mesi fino al 30 giugno, poi strada facendo se il matrimonio dovesse funzionare si tornerà a parlare con il PSG per una soluzione definitiva.

L’attaccante in Francia – secondo la stampa sportiva nazionale – guadagna 5 milioni di euro netti, che corrispondono a circa 9 milioni di euro lordi. Per metà stagione, la Juventus dovrà coprire un ingaggio da 2,5 milioni di euro netti, corrispondenti a circa 4,6 milioni di euro lordi. Sommato al costo del prestito, il totale per il calciatore è pari a 5,6 milioni di euro nel 2024/25, a cui si aggiungono poi 2,6 milioni di commissioni.