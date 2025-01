Il Monza resta in vendita: non solo Gabelli, trattative con altri interessati

Mentre Salvatore Bocchetti sta provando a risollevare la stagione sportiva del Monza, non si ferma il lavoro dietro alle quinte che vede Fininvest, proprietaria del club brianzolo, impegnata in una serie di valutazioni delle offerte o delle manifestazioni di interesse di vari gruppi che sono arrivate nell’ultimo periodo.

Come riporta l’edizione odierna de Il Sole 24 Ore, la trattativa con la Gamco Investors dell’imprenditore italoamericano Mario Gabelli, che sembrava destinata a chiudersi in tempi relativamente brevi, non è del tutto saltata, ma nel frattempo ha perso quel vantaggio assoluto che aveva ottenuto nei mesi scorsi, visto che ora le manifestazioni di interesse di altri gruppi stanno diventando sempre più numerose.

Infatti, secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni, se da una parte si sta provando a portare avanti la trattativa con Gabelli e la sua Gambo Investors, dall’altra sono diverse le situazioni embrionali che sono state avviate nelle varie settimane con altri soggetti interessati a rilevare il Monza. Anche se non è da escludere che alla fine Fininvest decida di cedere, almeno in un primo momento, solamente una quota di minoranza per poi passare alla vendita di tutto il pacchetto azionario del club brianzolo, acquistato da Silvio Berlusconi nel 2018.