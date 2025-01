Elkann incassa le prime stock option da Meta: valgono 1,2 milioni

L’investimento di John Elkann in Meta, controllanti di grandi aziende come Facebook, Instagram e Whatsapp, sta iniziando a dare i primi frutti, che sono certamente di ottimo valore.

Come riporta l’edizione odierna di MF-Milano e Finanza, il CEO di Exor in seguito alla nomina nel board dell’impero tech dello scorso 7 gennaio ha incassato di già anche il primo primo pacchetto di stock option. Il 15 gennaio, come risulta dai file pubblicati dalla Sec americana, sono state assegnate a Elkann opzioni (in gergo restricted stock unit, Rsu) per complessivi 1.999 unità.

Ogni Rsu darà diritto a una singola azione di classe A di Meta Platforms. Di queste quasi 2mila opzioni, 247 saranno convertibili in azioni già dal prossimo 15 maggio, mentre le altre 1.752 lo saranno per un sedicesimo ogni trimestre a partire dalla stessa data. Insomma, Elkann dovrà quindi aspettare prima di poter esercitare il diritto a vendere che gli consentirà per ogni restricted stock unit di ottenere un’azione di Meta. Per i prezzi attuali, il pacchetto in mano al nipote dell’Avvocato Gianni Agnelli vale già 1,2 milioni di dollari. Ma secondo le previsioni, e anche le speranze dello stesso Elkann, questa cifra è destinata a salire quando sarà consentita la vendita.

A dimostrazione dell’importanza dell’investimento di Elkann, il titolo di Meta continua a inanellare record su record. Infatti, il valore per una azione è pari adesso 612 dollari (pari a 591 euro), ai suoi massimi di sempre, per una capitalizzazione di mercato di oltre 1.500 miliardi. Il consenso degli analisti raccolto da S&P Global market intelligence stima ricavi per l’intero 2024 di oltre 160 miliardi, con un utile netto proteso a superare i 58 miliardi, con un peso sui ricavi al 36%, il livello più alto di redditività dal 2019.