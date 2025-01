San Siro, il Comune istituisce un gruppo di lavoro per interloquire con Inter e Milan

Il Comune di Milano ha istituito un gruppo di lavoro per le interlocuzioni con Inter e Milan, in seguito alla manifestazione di interesse del 4 novembre scorso per l’acquisizione dello stadio Giuseppe Meazza di San Siro e delle aree circostanti. Una delle attività concordate al tavolo di lavoro, spiega Palazzo Marino, riguarda le indagini nel Parco dei Capitani necessarie per la presentazione del documento di fattibilità.

Dopo il primo sopralluogo esplorativo e conoscitivo dello scorso 10 gennaio, avvenuto senza manomissione di suolo, a partire da venerdì 17 gennaio le società incaricate da Milan e Inter sono state autorizzate allo svolgimento di alcune indagini del suolo e della falda che dureranno per qualche giorno, tra cui ad esempio il posizionamento di piezometri temporanei.

Le indagini non comporteranno comunque il prelievo di campioni, ha precisato il Comune di Milano. Inoltre, nelle scorse settimane, il tunnel Patroclo è stato chiuso al traffico per l’effettuazione di alcune verifiche sullo stato di fatto.