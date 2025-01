«Gestione incerta e negligente»: i soci del Barça chiedono le dimissioni di Laporta

E’ stato pubblicato nella giornata odierna, firmato da diversi gruppi di soci del Barcellona, un comunicato ufficiale che chiede al presidente del club Joan Laporta di convocare, a fine stagione, una assemblea che abbia all’ordine del giorno la discussione relativa al rinnovo della fiducia dell’attuale numero uno del club.

Inoltre, come riporta il quotidiano catalano Sport, i soci hanno chiesto espressamente a Laporta «di essere pluralista e accettare il dissenso», poiché si tratta di due caratteristiche distintive dell’entità blaugrana che la rendono meritevole del suo motto universale «Più di un club».

Il malumore dei soci, o almeno di una parte di questi, nei confronti di Laporta si è riacutizzato con il caso Dani Olmo, che insieme a Pau Victor è stato a rischio esclusione per la seconda metà della stagione prima del provvidenziale e provvisorio intervento del Consiglio Superiore dello Sport. Ma si tratta comunque di un sentimento che nasce da diversi mesi prima e imputa a Laporta una gestione del club non ottimale e, inoltre, un modo di condurre le pratiche relative al club condividendole con pochissime persone.

Proprio per questo, i gruppi, le associazioni e le piattaforme (Compromíssaris FCB, Dignitat Blaugrana, El Senyor Ramon, Seguiment FCB, La Resistencia del Palau, Sí al Futur, Som un Clam, TB o Un Crit Valent), che includono figure come l’ex candidato alla presidenza Victor Font o il socio e imprenditore Joan Camprubi Montal, sono tornate, in maniera decisa, a esprimere il loro giudizio relativo alla gestione del club sotto la presidenza Laporta.

Soci Barcellona dimissioni Laporta – Il comunicato ufficiale

«I Gruppi/Associazioni/Piattaforme sottoscritti – si legge nel comunicato ufficiale odierna –, raggruppiamo molti soci e socie interessati al Futbol Club Barcelona e che vogliamo il meglio per il presente e il futuro del Club. Siamo soci e socie che vivono il Club con intensità, passione, spirito critico e cerchiamo l’eccellenza. Amiamo il Barça e rispettiamo i nostri consoci/e e le diverse opinioni. Desideriamo allo stesso modo avere un Club trasparente, democratico ed esemplare. Desideriamo un Club che sfrutti il talento e la generosità dei suoi soci e socie, che promuova la partecipazione di tutti noi, perché, più partecipiamo, più legittimità hanno le decisioni».

«Vorremmo un Club che premi, incentivi e ringrazi tutti coloro che accompagnano e sostengono dalla tribuna, ovunque giochino le nostre squadre. Un Club e rappresentanti che impieghino il dialogo quando si verifica un conflitto. Un Club che ascolti e rispetti i suoi soci e socie. Vogliamo e vorremmo, comunque, un Barça in cui ciò che si fa si possa spiegare e far comprendere, lontano da racconti confusi e fuori tempo. Un Barça diligente, che abbia chiaro quali sono i veri nemici e che agisca con senso di responsabilità. Un Barça con rappresentanti al servizio del Club, che facciano ciò che promettono e che cerchino l’eccellenza, proprio per la difficoltà di competere con rivali che hanno tentacoli di potere che il Barça non possiede. Anche un Barça moderno e leader nel mondo per il suo modello di gestione. Un Barça che non demonizzi e sminuisca chi pensa in modo diverso o fa critica costruttiva. Vogliamo e vorremmo un Club rispettoso della differenza e del dissenso, e che non etichetti come non barcellonisti tutti coloro che pensano diversamente», continua il comunicato.

Secondo i gruppi oppositori, si legge, «oggi, il Barça è molto lontano da questi desideri e legittime aspirazioni, pur riconoscendo lo sforzo dei lavoratori e delle lavoratrici del Club e la bontà di alcune decisioni prese. Noi continueremo a lottare e persistere, che nessuno dubiti, esercitando i nostri diritti come proprietari del Club, per ottenere questo Barça che desideriamo, e decideremo sempre, quando e come dobbiamo agire, senza che nessuno ci condizioni, mettendo il Club al di sopra di tutto. Nessuno può mettere in dubbio il nostro amore per il Barça. Non accetteremo lezioni di barcellonismo da nessuno e tanto meno da chi ha deciso di tradire ciò che lui stesso anni fa rivendicava ed esigeva riproducendo tutto ciò che criticava e che confonde il suo nome con quello del Barça. Ribadiamo, nessuno condizionerà mai il nostro pensiero e le nostre azioni e posizioni, perché le facciamo e manteniamo per amore verso il nostro Club, senza nessun altro interesse».

Per tutte queste ragioni, chiediamo le dimissioni del presidente Laporta e degli altri membri della sua giunta direttiva, per una gestione incerta e negligente che riduce gli attivi dell’entità e che ovviamente va oltre il caso Dani Olmo e Pau Víctor, accumulandosi purtroppo altri conflitti, giorno dopo giorno. Per questo insistiamo che il presidente e la giunta direttiva si sottopongano a una questione di fiducia una volta terminate le competizioni, dato che hanno manifestato che non si dimetteranno. E ci manteniamo comunque nell’intento che si evince dal comunicato emesso lo scorso 5 gennaio. (In detto comunicato, si riservavano come ultima risorsa l’impulso di una mozione di sfiducia contro Laporta)», concludono i soci.