Ufficiale, il Milan risolve il contratto con Ballo-Touré: l'impatto a bilancio

Le strade di Fodé Ballo-Touré e del Milan si separano ufficialmente dopo che il difensore senegalese è arrivato in rossonero nell’estate del 2021.

«AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il difensore Fodé Ballo-Touré. Il Club augura al calciatore le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera», si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dal club rossonero nel pomeriggio odierno.

Ballo-Tourè è arrivato al Milan nel 2021 per un’operazione complessiva da 5,4 milioni di euro. Il senegalese classe 1997 ha collezionato con i rossoneri 20 presenze mettendo a segno il gol-vittoria a Empoli nell’ottobre 2022. Si trasferisce poi al Fulham che non lo riscatta nella stagione 2023/24 per poi venire aggregato con il Milan Futuro all’inizio di questa stagione, collezionando tre presenze agli ordini di Daniele Bonera.

Ballo-Touré era legato al Milan fino a giugno 2025 e con questa rescissione consensuale i rossoneri registrano una minusvalenza a bilancio pari a 680mila euro che di fatto si pareggia grazie al risparmio sull’ingaggio del calciatore fino a fine stagione che ammonta a 650mila euro lordi.